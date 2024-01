"Ślub od pierwszego wejrzenia" to hitowy program, który przez lata pojawia się na antenie TVN. Założeniem formatu jest zawarcie związku małżeńskiego z całkowicie nieznajomą osobą. W siódmej edycji ślubnego eksperymentu mieliśmy okazję poznać Kamila. Wówczas mężczyzna został sparowany z Agnieszką. Warto wspomnieć, że początkowo ich relacja miała się bardzo dobrze. Okazało się jednak, że są to tylko pozory. Bowiem zaraz po zakończeniu nagrań mężczyzna zażądał rozwodu. Od tamtego momentu minęło już trochę czasu i każde z nich układa sobie życie od nowa. Kamil odnalazł szczęście w miłości u boku innej blondynki. To właśnie z nią obchodził 30. urodziny. Sami zobaczcie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak Kamil celebrował 30. urodziny

W miniony weekend Kamil miał nie lada powód do świętowania. Mężczyzna obchodził okrągłe 30. urodziny. Wszystko wskazuje na to, że właśnie z tego powodu postanowił zorganizować huczną imprezę. Na InstaStories pojawiło się zdjęcie z uroczystości. Widzimy na nim Kamila, który pozuje w towarzystwie partnerki. Mężczyzna wygląda na dumnego i szczęśliwego, uśmiech nie schodzi mu z twarzy. W tym wyjątkowym dniu para postawiła na wyszukane stylizacje. On miał na sobie ciemny garnitur, a ona wybrała na cekinową sukienkę i lekko pofalowane włosy. Przyjęcie odbyło się na wynajętej sali. Kolorem przewodnim zabawy był czerń i złoto. To właśnie w tych odcieniach mogliśmy podziwiać liczne dekoracje balonowe. Okazały tort również był niemalże cały czarny. Towarzyszyło mu jedynie kilka elementów dekoracyjnych, oczywiście w złotym kolorze. Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co wiadomo o partnerce Kamila?

Kamil już od jakiegoś czasu jest w związku z Aldoną. Wygląda na to, że z dnia na dzień relacja nabiera tempa i staje się coraz poważniejsza. Co wiadomo o kobiecie? Z tego, co udało się ustalić do tej pory, partnerka Kamila pochodzi z Ukrainy i jest od niego pięć lat młodsza. Z zawodu jest kosmetyczką, specjalizuje się w stylizacji rzęs. Oprócz tego aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje urywki z życia codziennego. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

