Już wiosną na antenie Polsatu wystartuje nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Edward Miszczak zadbał, aby zrekompensować widzom dłuższą nieobecność show. W 14. odsłonie na parkiecie zobaczymy pierwszoligowych celebrytów. Do tej pory ogłoszono już nazwiska dziewięciu uczestników. W programie zatańczą: Maciej Musiał, Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Kamil Baleja, Anita Sokołowska, Filip Chajzer, Maffashion i Krzysztof Szczepaniak. Ostatnio do tego grona dołączył Adam Kszczot.

Zobacz wideo Wiesław Nowobilski poznał Janoszek w "Tańcu z Gwiazdami". Jego zdaniem wyjdzie z kryzysu

"Taniec z Gwiazdami". Ujawniono kolejnego uczestnika. To znany sportowiec. "Tego się nie spodziewałam"

Na instagramowym profilu "Tańca z Gwiazdami" ogłoszono nazwisko dziewiątego uczestnika 14. edycji. Będzie nim Adam Kszczot, lekkoatleta specjalizujący się w biegu na 800 metrów. Sportowiec ma w dorobku wiele medali Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata. Wiadomość o udziale utytułowanego biegacza zaskoczyła fanów formatu. Internauci zapowiedzieli też, że będą kibicować Kszczotowi. "Tego się nie spodziewałam", "Kondycyjnie będzie trudno mu dorównać", "Co za zaskoczenie! Powodzenia życzę w programie" - czytamy w komentarzach.

Adam Kszczot Instagram/adam_kszczot

"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović komentuje nowy skład jury. Mówi o Maseraku

Fani "Tańca z Gwiazdami" nie ukrywają ekscytacji nadchodzącą edycją. Internauci jednogłośnie uznali, że na parkiecie zobaczymy wyjątkowo mocny skład. "To będzie chyba sezon z największą oglądalnością", "Oj się będzie działo w tej edycji, zapowiada się extra", "Szykuje się bardzo mocna edycja!". Widzowie ciekawi są też nowego jury. Jedyna przedstawicielka starego składu zdradziła, jak się dogadują członkowie składu sędziowskiego. Wspomniała też o Rafale Maseraku. - Zauważyłam, że między nami bardzo iskrzy, co już dobrze wróży. Nawet na sesji to nie są cztery osoby, które jak manekiny nic nie robią i nic się nie dzieje. Wygłupiamy się, tańczymy, śmiejemy się(...) Uważam, że mało kto jak Rafał zasługiwał na to, żeby w tym jury być. Użyję takiego określenia, że te jego zęby zjedzone są rzeczywiście na tańcu, ale też na tańcu w programie. Naprawdę to zna od podszewki - powiedziała w rozmowie z Polsatem.

