Justyna Mazur-Kudelska jest jedną z najpopularniejszych polskich podcasterek. Od 2019 roku dominuje na Spotify i YouTubie w różnego rodzaju rankingach. Jej specjalnością jest tematyka true crime. Szczególnie znana jest z cyklu "Piąte: Nie zabijaj". Na swoim koncie ma również serie "Piąte przez dziesiąte" czy "Pogadajmy o życiu". Kobieta nie boi się również poruszać niezwykle trudnych tematów. Często mówi o samoakceptacji. Mówi również o otyłości, na którą chorowała. O swoich nowych produkcjach informuje za pomocą mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją prawie 70 tysięcy obserwujących. Ostatnio podzieliła się wyjątkową wiadomością z fanami.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda przez ciążę wycofała się z życia zawodowego. Z czego zrezygnowała?

Justyna Mazur-Kudelska jest w ciąży! Autorka podcastu "Piąte: Nie zabijaj" pochwaliła się radosną nowiną

Justyna Mazur-Kudelska wrzuciła na kanał na YouTubie nowy materiał. Film "Drugi człowiek" poświęciła otyłości. Podcasterka stara się jak najlepiej przekazać wszystkie aspekty tego tematu, samoakceptacji i operacji bariatrycznej. Twórczyni opowiada również o długim procesie rekonwalescencji po zabiegu resekcji żołądka. Cały materiał został nakręcony przez ukochanego Justyny, Krzysztofa Kudelskiego. Po zakończeniu głównego wątku, na widzów czekała niespodzianka. Podcasterka wraz z partnerem na nagraniu oczekują wyniku z testu ciążowego. Ten okazuje się pozytywny. Wygląda na to, że para spodziewa się dziecka. Na samym końcu mamy już pewność - informację o ciąży potwierdza kadr z badań z USG. Nie da się ukryć, że Justyna Mazur zaskoczyła fanów tą informacją. Śledzicie ją w sieci? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Justyna Mazur-Kudelska jakiś czas temu zdecydowała się na operację bariatryczną. Fani ją wspierali

Justyna Mazur-Kudelska w 2022 roku zdecydowała się na recesję żołądka. Cały proces relacjonowała fanom w mediach społecznościowych. Zdradziła również, co może jeść. Tuż po zabiegu musiała mocno ograniczyć dietę. Mówiła również o tym, jak zmieniło się jej ciało. Była wdzięczna za to, że mogła poddać się operacji. "Ciało wraca do normy, ale brzuch, a raczej kikut (tak mam zapisane w wypisie szpitala to, co pozostało po żołądku) ostatnio trochę marudzi. Tak jakbym nie rozumiała sygnałów, które wysyła: jestem głodna, czy nie chce mi się jeść? (...)" - pisała w poście na Instagramie. Mnóstwo osób okazało wsparcie podcasterce. Więcej szczegółów na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka stanowczo o ciąży. "Niektórzy ludzie są bezczelni". Zdradza, czy pokaże twarz syna

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!