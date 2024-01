Polsat pożegnał się ze starymi jurorami programu "Taniec z Gwiazdami". Z ekranu znikną: Andrzej Piaseczny, Michał Malitowski i Andrzej Grabowski. Ich miejsce zajmą: Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda. Zmieniono także reżysera, którym od teraz będzie Wojciech Iwański. Mężczyzna wypowiedział się o programie. - To niezniszczalny format. On od wielu lat funkcjonuje na świecie w podobnej formule. Nie da się w nim wiele zmienić, można wprowadzać rekwizyty, inaczej wyrażać emocje - wyznał Iwański dla Wirtualnych Mediów. W ekipie została Iwona Pavlović, która od lat jest związana z programem. Tancerka oceniła nowy skład jury.

"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović o składzie jury. "Nowa energia"

Ostatnio Iwona Pavlović udzieliła wywiadu dla Polsatu. Tancerka oceniła w rozmowie nowy skład jurorów. Jak wyznała, zmiany w formacie są pewnym wyzwaniem. Gwiazda stwierdziła również, że jest zaskoczona tym, jak cała ekipa dobrze się dogaduje. - Zauważyłam, że między nami bardzo iskrzy, co już dobrze wróży. Nawet na sesji to nie są cztery osoby, które jak manekiny nic nie robią i nic się nie dzieje. Wygłupiamy się, tańczymy, śmiejemy się - wyjawiła dla Polsatu. Pavlović opowiedziała także o Rafale Maseraku. Gwiazda kiedyś uczyła go tańczyć, a za chwilę wspólnie będą oceniać uczestników. - Uważam, że mało kto jak Rafał zasługiwał na to, żeby w tym jury być. Użyję takiego określenia, że te jego zęby zjedzone są rzeczywiście na tańcu, ale też na tańcu w programie. Naprawdę to zna od podszewki - dodała.

"Taniec z Gwiazdami". To oni chcieli być jurorami

Udało nam się porozmawiać z pracownikiem Polsatu, który wyjawił, kto miał szansę na zostanie jurorem programu "Taniec z Gwiazdami". - Wśród osób, które pojawiły się na castingu, były m.in. Agnieszka Kaczorowska i Edyta Herbuś. Produkcja testowała też jurora ze starszych edycji "Tańca z Gwiazdami", Piotra Galińskiego. Na castingu był również tancerz Stefano Terrazzino. Przez moment na stole była też oferta jurorowania dla Izabeli Janachowskiej, ale ta ostatecznie całkiem wycofała się z udziału w programie - powiedział nasz informator. ZOBACZ TEŻ: Kolejne nazwisko nowego uczestnika "Tańca z Gwiazdami" ujawnione. Widzowie Polsatu znają go z innego show

