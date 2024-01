Miłość Blanki (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz) w końcu zatriumfuje po wielu perturbacjach. Dowiedzieliśmy się od produkcji popularnego serialu TVP2, że w 907 odcinku "Na dobre i na złe" (emisja 31 stycznia) zakochanych czeka romantyczny ślub. Po uroczystości świeżo upieczona panna młoda przeżyje spory szok, bo na weselu zjawi się niespodziewanie Radwan (Mateusz Damięcki), w którym lekarka długo się kochała, i wyzna jej miłość.

"Na dobre i na złe". Szczegóły ślubnego odcinka Blanki i Mario

W najbliższym odcinku "Na dobre i na złe" Blankę czeka spore rozczarowanie, bo Wiki (Katarzyna Dąbrowska) zadzwoni nagle z informacją, że nie przyleci do Polski na jej ślub. Powodem jest choroba jednego z bliźniaków. Na szczęście w kościele zjawią się wszyscy pozostali bliscy oraz przyjaciele dziewczyny z Leśnej Góry. Gdy panna młoda stanie w końcu przed ołtarzem, w jej oczach znów będzie widać uśmiech. - Mariuszu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności - powie. Prym wśród gości jak zwykle wieść będzie Lucyna (Anna Samusionek) - wścibsko plotkując i co chwila zerkając czujnie na Hanię (Marta Żmuda Trzebiatowska), czego jej córka szybko będzie miała dosyć. - Co ty taka smutna? Cieszyć się trzeba! - powie podekscytowana i pocieszy córkę, że na nią też kiedyś przyjdzie kolej. Przypomnijmy, że Sikorka od jakiegoś czasu jest sama, a dowiedziała się, że został jej rok, by mogła zajść w ciążę. To spędza jej sen z powiek.

Radwan wyznaje Blance miłość na weselu

Po kameralnym ślubie nadejdzie czas na wesele i piękny taniec nowożeńców, podczas którego popiszą się swoimi zdolnościami. Zaś po nim od razu na parkiet ruszą jej przyjaciele. Tomaszek (Antoni Sałaj) przez kilka godzin nie będzie się rozstawał z kamerą, co rozbawi Glorię (Aleksandra Grabowska). - Kula-szpiegula się uruchomiła? Chyba nie będziesz tego wrzucał na swojego bloga? - zapyta. - Nie, kochanie, z Blanką się umówiłem, że zrobię im film z uroczystości i wesela! - odpowie lekarz. Możemy też zdradzić, że zabawa zbliży do siebie Agatę i doktora Konicę. Po imprezie spędzą ze sobą upojną noc. Największym zaskoczeniem jest jednak wtargnięcie na wesele Radwana, który długo zdawał się nie być zainteresowany Blanką i odrzucał jej zaloty. Mężczyzna wyzna świeżo upieczonej mężatce miłość! Dużo zdjęć ze ślubu i wesela znajdziesz w galerii na górze strony.

Po prostu dotarło do mnie, że cię kocham, jak nikogo w życiu nie kochałem. Wiem, że na wszystko jest już za późno. Dużo za późno. Tak już mam w życiu - zawsze pod górkę. Wszystko najlepszego. Życzę ci, żebyś była z nim szczęśliwa

- powie Krzysztof zaskoczonej Blance i wręczy jej prezent.

