Znamy coraz więcej uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", która 3 marca zadebiutuje na antenie Polsatu. Teraz oficjalny profil programu zdradził kolejnego kandydata do zdobycia Kryształowej kuli. Wcześniej wiadomo było o uczestnictwie Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Macieja Musiała, Anity Sokołowskiej, Roksany Węgiel, Maffashion czy Filipa Chajzera. Okazuje się, że do ich grona dołącza aktor znany m.in. z uczestnictwa w dziewiątej odsłonie show "Twoja twarz brzmi znajomo" i z filmu "Baby boom czyli Kogel Mogel 5", który niedawno wszedł do kin - Krzysztof Szczepaniak.

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Kim jest Krzysztof Szczepaniak?

O uczestnictwie Krzysztofa Szczepaniaka dowiedzieliśmy się dzięki oficjalnemu profilowi "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie. Aktor ma 35 lat i występował gościnnie w "Komisarzu Alexie", "Na dobre i na złe", "Barwach szczęścia", "Ojcu Mateuszu". "Do walki o Kryształową Kulę dołącza aktor Krzysztof Szczepaniak. Obecnie można go oglądać na deskach Teatru Dramatycznego oraz Garnizonu Sztuki. Swoje wokalne umiejętności zaprezentował szerzej w 9. edycji 'Twoja twarz brzmi znajomo" Czy pójdzie mu równie śpiewająco na naszym parkiecie?" - czytamy. Fani programu nie kryją pod tym postem radości z grona uczestników. 'Nigdy nie oglądałem 'TzG', ale przy takim składzie chyba obejrzę', 'To będzie chyba sezon z największą oglądalnością ever', 'Coraz bardziej intryguje mnie ta edycja' - piszą fani show. Czy ich entuzjazm przełoży się na wysoką oglądalność? Jesienią programy Polsatu nie mogły się pochwalić sukcesem...

Zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Co już wiadomo?

Wiadomo, że nową edycję "Tańca z Gwiazdami" jak zwykle poprowadzi niezawodny Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. W roli prowadzącej zabraknie natomiast Izabeli Janachowskiej, która jakiś czas temu informowała o trudnym czasie. "To program, który pokochałam całym sercem - najpierw jako tancerka, później, po latach, jako prowadząca. Nadszedł jednak taki moment mojego życia, że nie mam w sobie przestrzeni na prowadzenie największego i najważniejszego programu rozrywkowego w Polsce. Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do was z nowymi projektami" - pisała na Instagramie. W jury zabraknie też Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja "Piaska" Piasecznego i Michała Malitowskiego. Ze starego składu ostała się tylko Iwona Pavlović. Dołączy do niej Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Jan Wygoda. Tym razem program nie będzie emitowany w poniedziałkowe wieczory, a w niedzielę.

Krzysztof Szczepaniak na ściance. Fot. Kapif.pl

