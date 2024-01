Program "Studio Wschód" zadebiutował na antenie TVP 3 w 2007 roku. Później trafił do TVP Info. Tematyką formatu są tematy polityczne, gospodarcze i społeczne, dotyczące wschodnich sąsiadów Polski. W obliczu wielkich rewolucji w Telewizji Polskiej program zniknął z anteny. Jego losy nie są znane. Więcej o przyszłości produkcji opowiedziała Maria Przełomiec, która prowadziła "Studio Wschód" od samego początku. Dziennikarka wyznała, że próbuje skontaktować się z władzami stacji, jednak nie dostała żadnej odpowiedzi. Prowadząca opowiedziała także o propagandzie w TVP Info.

REKLAMA

Zobacz wideo Herbuś obawia się utraty posady w TVP? „Nie czuję się zagrożona"

Maria Przełomiec o propagandzie w TVP Info. "To nie było łamanie prawa"

Prowadząca program "Studio Wschód" wyznała w rozmowie z portalem Wirtualne Media, że nie ma informacji na temat dalszych losów produkcji. - Nikt się do mnie nie odezwał, nie zostaliśmy też zwolnieni - powiedziała. Dziennikarka dodała, że wydawca programu na bieżąco wysyła wiadomości do nowych władz stacji, jednak nie dostaje odpowiedzi. Przełomiec wypowiedziała się także na temat sytuacji w TVP Info przed wielką rewolucją. - Rzeczywiście w mediach publicznych była propaganda, ale to nie było łamanie prawa - powiedziała dla Wirtualnych Mediów. Dziennikarka stwierdziła, że jej program nie był wmieszany w politykę wewnętrzną i nie zapraszała do studia polityków. - Gościłam wyłącznie ekspertów, przede wszystkim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Ośrodka Studiów Wschodnich (...). Wszyscy wyrażają zdumienie, że nie ma bardzo ważnego programu, tłumaczącego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i nie wiadomo, co z nim będzie - tłumaczyła Maria Przełomiec dla portalu.

Maria Przełomiec Fot. TVP 3 Polonia / screenshot

Żaklina Skowrońska z TVP Info pożegnała się z widzami

Niedawno reporterka TVP Info, Żaklina Skowrońska, poinformowała, że nie ma już dla niej miejsca w odświeżonym kanale informacyjnym i musi pożegnać się ze stacją. W ostatnich latach dziennikarka relacjonowała zagraniczne wyjazdy prezydenta. "Odpowiadając na państwa pytania, nie będę relacjonować udziału prezydenta Andrzeja Dudy w WEF 24 w Davos. Zastąpiono mnie innym reporterem. Miałam zaszczyt brać udział w 83. zagranicznych wizytach Prezydenta RP. Widzom TVP Info z serca dziękuję za ten czas. Do zobaczenia" - napisała w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Monika Olejnik przeproszona przez TVP Info. Długo musiała czekać. Chodzi o reportaż z 2018 roku

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji Pomagamy!