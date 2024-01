W 2018 roku, gdy TVP było tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości, w reportażu Bartłomieja Graczaka dla "Alarmu!", który pojawił się także w "Wiadomościach", opisano okoliczności reprywatyzacji dwóch kamienic w Warszawie. Podano, że w procederze mieli brać udział członkowie krakowskiego gangu, którzy wyrzucali z nich lokatorów, po czym urządzali tam luksusowe apartamenty. Nieoczekiwanie nawiązano do osób, które tam mieszkają i wymieniono między innymi Monikę Olejnik. Ta wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że mieszkanie kupiła na wolnym rynku zgodnie z prawem i za pośrednictwem agencji nieruchomości. Dodała, że nikt z TVP Info nie próbował się z nią skontaktować, a twórca reportażu miał jedynie próbować podejść do jej samochodu, gdy opuszczała siedzibę TVN. W materiale przedstawiono to jako odmowę rozmowy. Monika Olejnik wytoczyła TVP proces, który wygrała w 2023 roku. Przeprosiny jednak się nie pojawiały. Standardy dziennikarstwa powróciły do Telewizji Publicznej i w materiale "19:30" przeproszono Olejnik.

W "19:30" przeproszono Monikę Olejnik za kłamstwa w reportażu

Pod koniec wieczornego wydania "19"30" na antenie TVP pojawiła się plansza z przeprosinami skierowanymi do Moniki Olejnik. To efekt prawomocnie wygranego procesu przed Sądem Apelacyjnym. Wówczas zasądzono sześć emisji przeprosin, dwa razy w głównym wydaniu "Wiadomości" i cztery razy na antenie TVP Info. Dziennikarka, po tych wyemitowanych na antenie TVP Info, doczekała się też kolejnych, w głównym paśmie informacyjnym, które zazwyczaj gromadzi największą widownię.

Przeprosiny Telewizja Polska S.A. w likwidacji przeprasza panią Monikę Olejnik za naruszenie jej dóbr osobistych w związku z publikacją w audycjach 'Alarm!', 'Wiadomości' i 'Minęła Dwudziesta' nieprawdziwych sugestii na temat okoliczności nabycia przez panią Monikę Olejnik mieszkania w Warszawie. Mieszkanie zostało nabyte przez panią Monikę Olejnik bez wad prawnych, w sposób niebudzący wątpliwości co do uczciwości transakcji. Powyższe oświadczenie publikowane jest w wyniku przegranego przez Telewizję Polską S.A. procesu sądowego. Niniejsze przeprosiny dotyczą audycji emitowanych w 2018 roku

- można było zobaczyć na planszy wyświetlonej na antenie.

Dziennikarka, jak do tej pory, nie odniosła się do przeprosin na antenie TVP. Jeszcze w grudniu apelowała do Danuty Holeckiej o to, by respektowano wyroku Sądu Apelacyjnego z 15 lutego 2023. Więcej TUTAJ. Zdjęcia dziennikarki znajdziecie w galerii na górze strony.

