Julia Gołębiowska dała się poznać w szóstej odsłonie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka stanęła na ślubnym kobiercu z Tomkiem. Fani show od samego początku byli pewni, że ich relacja nie przetrwa próby czasu. Tak też się stało. Po zakończeniu edycji doszło do rozstania. Julia znalazła nowego partnera i wyprowadziła się za granicę. Po jakimś czasie wyszło na jaw, że on również nie był jej drugą połówką. Obecnie uczestniczka mieszka w Polsce. Często udziela się w mediach społecznościowych. Podzieliła się radosną nowiną.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia Gołębiowska powitała o 30 lat młodszego brata! Pochwaliła się uroczym ujęciem

Julia Gołębiowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno wstawiła nietypowe zdjęcie. Na fotografii znajdowały się małe skarpetki, czapka dla dziecka i ujęcie USG. Fani od razu założyli, że uczestniczka spodziewa się potomstwa. Uwagę zwrócił opis. "To będzie zaszczyt pokazywać ci świat z perspektywy prawie 30 lat starszej siostry. Alan, czekamy na ciebie" - takimi słowami Julia zaskoczyła obserwatorów. Teraz ponownie wróciła ze wspaniałą informacją. Jak się okazało, maleństwo jest już na świecie. Starsza siostra dumnie zaprezentowała chłopca na profilu na Instagramie. Pokusiła się o uroczy opis. Zaskoczyła was? Po więcej zdjęć Julii Gołębiowskiej zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Alert RCB: Serce zajęte! Kocham nad życie. Będę najlepszą siostrą, jaką potrafię

- napisała Julia Gołębiowska na profilu na Instagramie.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Julia 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Julia przekazała radosne wieści. Pochwaliła się zdjęciem z maleństwem / fot. https://www.instagram.com/golebiowska.julka/

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Początkowo fani myśleli, że to Julia spodziewa się dziecka. Uczestniczka rozwiała wątpliwości

Zanim Julia Gołębiowska wyznała, że oczekuje na narodziny brata, fani mieli swoje teorie. Część internautów była przekonana, że to sama uczestniczka jest w ciąży. W lutym 2023 roku kobieta zorganizowała Q&A na profilu na Instagramie. Użytkownicy mediów społecznościowych bez wahania skonfrontowali z nią plotki. Wówczas Julia rozwiała wszelkie wątpliwości. "Ojej, nie wiem skąd to pytanie. Być może zasugerowałam to tymi "zmianami". Do ciąży mi daleko" - napisała wówczas na profilu. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w bikini. Schudła 10 kg. Opowiedziała o diecie

Julia Gołębiowska na Instagramie fot. https://www.instagram.com/golebiowska.julka/screenshot

