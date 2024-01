Jubileuszowy sezon hitowego programu TVP "Rolnik szuka żony" zakończył się z przytupem. Ogrom emocji z pewnością dostarczył widzom Waldemar. Początkowo mężczyzna upatrzył sobie Ewę. Jednak w wielkim finale nie pozostawił na niej suchej nitki, a widzowie dowiedzieli się, że zamiast z nią, zbudował relację z Ewą, którą wcześniej odesłał do domu. Od tamtej pory para afiszuje się w sieci i chętnie wypowiada się na tematy związkowe. Ostatnio pisaliśmy o tym, że zakochani planują razem zamieszkać. Teraz przyszła pora na kolejną bombę. Chodzi o ślub.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Bardowscy na rajskich wakacjach, a dla Grzegorza to męka. Co się stało?

"Rolnik szuka żony". Dorota snuje ślubne plany. Padła jasna deklaracja

Dorota aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Niedawno postanowiła wejść z internautami w interakcję i przeprowadziła serię Q&A. Fani niemal od razu zasypali ją pytaniami na temat relacji z partnerem. Jeden z nich poszedł nawet o krok dalej i zaczął dopytywać o sformalizowanie związku. "Myślicie o ślubie?" - padło pytanie. Dorota nie uchyliła się od odpowiedzi. Nie rozwiała jednak wszystkich wątpliwości. "Przyjdzie na to czas" - rzuciła tajemniczo. Zdjęcia z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.



"Rolnik szuka żony". Dorota pod ostrzałem internautów. Odpowiada z przytykiem

Kolejne pytania, z jakimi mierzyła się Dorota, nie należały do najprzyjemniejszych. Jeden z internautów poddał w wątpliwość szczerość jej partnera. "Uważasz, że Waldek jest wobec ciebie szczery?" - zapytano. Dorota odpowiedziała z dozą poczucia humoru. "Spróbowałby nie być" - zażartowała. Jeszcze jeden zarzucił jej oschłe zachowanie w stosunku do innych ludzi. "Zawsze odpowiada pani opryskliwie, zgryźliwie. Skąd tyle nienawiści do ludzi?" - zapytał. Dorota, odpowiadając, podzieliła się również filozofią życiową, jaką się kieruje. "Traktuję w taki sam sposób ludzi, jak oni mnie. Proste" - wyjaśniła. A wy, co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Ewa dodała nowe zdjęcie. Do akcji wkroczyła Dorota. Tak skomentowała rywalkę.

