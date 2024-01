Najbardziej wyrazistą postacią jubileuszowej edycji "Rolnika szuka żony" niewątpliwie okazał się Waldemar. Uczestnik najpierw zaskoczył relacją z kobietą spoza randkowego show, a kiedy nie wyszła mu relacja z Ewą, w mig zwrócił się do Doroty. Widzowie nie byli dla niego zbyt przychylni, stojąc po stronie pierwszej kandydatki i nie zostawiając na rolniku suchej nitki. Dorota tymczasem odwzajemniła względy Waldka i dziś obydwoje przekonują, że ich związek ma się świetnie. Program ukazał, że uczestnik cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kobiet, w czym na pewno pomaga mu dobra forma.

"Rolnik szuka żony". Waldemar ma 41 lat, kocha polską kuchnię i zachwyca sylwetką. Jak on to robi?

Zapytaliśmy Waldemara, czy ma swoje sposoby na szczupłą sylwetkę. Rolnik nie ukrywa, że jest zadowolony z tego jak wygląda. Przyznał, że z pewnością pomaga mu w tym dynamiczny tryb życia. - Jako 41-latek jestem w świetnej formie, co było widać na nagraniach. Ogólnie prowadzę bardzo dynamiczny tryb życia i nie lubię wolnego działania. Mam w sobie mnóstwo energii, którą z powodzeniem - jak Marta wspomniała w wizytówce - mógłbym obdarzyć kilka osób - przyznał Waldemar w rozmowie z Plotkiem.

Co ciekawe, Waldemar stroni od diet oraz jest amatorem polskiego jedzenia, które do najlżejszych nie należy. Z tego powodu uczestnik "Rolnika" uważa, że sporą zasługą jego szczupłej sylwetki są geny. - Nie stosuję żadnej specjalnej diety, jestem zwolennikiem tradycyjnej polskiej kuchni. Tak się składa, że szczupła sylwetka jest ze mną od zawsze. Myślę, że to zasługa dobrej przemiany materii, może też genów, gdyż mój tata też zawsze był szczupły. Nie mam absolutnie żadnej tendencji do tycia - przyznał.

"Rolnik szuka żony". Waldemar przez emocje w show schudł pięć kilogramów

Waldemar zdradził także, że przez emocje związane z uczestnictwem w show schudł pięć kilogramów. Ma w planach je odzyskać. - Przed programem ważyłem idealnie do mojego wzrostu, 83 kilogramy, ale program i emocje, które były na planie i podczas emisji, ściągnęły ze mnie jakieś pięć kilogramów. Dobrze czuję się w swojej wadze, ewentualnie chciałbym wrócić do idealnych 83 kilogramów. Liczę, że gdy kurz po programie całkiem opadnie, zdołam ją odzyskać - powiedział Plotkowi Waldemar.

