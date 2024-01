"M jak miłość". Widzowie wyłapali wpadkę na ekranie. "Wygląda to bardzo źle"

"M jak miłość" to serial, który zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej 4 listopada 2000 roku. Mimo upływu czasu i rotacji w obsadzie, produkcja ciągle cieszy się ogromną popularnością, co widać po wynikach oglądalności. Czujni widzowie na bieżąco śledzą odcinki i aktywnie komentują je w mediach społecznościowych serialu. Ostatnio zwrócili uwagę na wpadkę w montażu. Wypatrzyli szczegół związany z bohaterką Anią, córką Andrzeja i Marty. Od razu ruszyli z komentarzami.

"M jak miłość". Długość włosów aktorki zmieniała się z każdą sceną

Za nami 1775. odcinek serialu "M jak miłość", który z pewnością pozostanie w pamięci widzów. Fani produkcji zwrócili szczególną uwagę na Anię (Gabriela Świerczyńska), córkę Andrzeja (Krystian Wieczorek) i Marty (Dominika Ostałowska). Bohaterka przeżywała rozterki, ponieważ chciała zamieszkać z koleżanką. Widzowie zauważyli jedną rzecz - fryzurę. Ania miała na każdym ujęciu włosy różnej długości. Fani serialu "M jak miłość" nie zostawili tego bez komentarza. "Co Ania ma z włosami pomieszane? Na początku długie, a oddając wóz Andrzejowi: krótka platynka. Wróciła do Marty mieszkania i znowu długie. Ktoś namieszał w scenach", "Wygląda to bardzo źle", "Ja też to wczoraj wykrzyczałam, kiedy oglądaliśmy. "Włosy, włosy", "Ania ma raz dłuższe, a raz krótsze włosy. Potem znowu dłuższe" - pisali na oficjalnym profilu produkcji.

'M jak miłość' Fot. 'M jak miłość' / TVP VOD / screenshot

"M jak miłość". Barbara Kurdej-Szatan o powrocie do serialu

Ostatnio Barbara Kurdej-Szatan odniosła się do medialnych doniesień na temat powrotu do serialu "M jak miłość". "Nie mam kontaktu z produkcją już od dwóch lat, nie było żadnych rozmów o powrocie. Joanna dalej siedzi we Francji, czy gdzie ona tam wybyła" - napisała na swoim profilu na Instagramie. Gwiazda wypowiedziała się także o swojej przyszłości w TVP. "Chętnie kiedyś poprowadzę jakiś program, np. muzyczny czy koncert - coś, co jest mi bliskie tematycznie. Kochałam to i wiem, że czułabym się wspaniale" - dodała. ZOBACZ TEŻ: Barbara Kurdej-Szatan zbiera baty za świętowanie. Musiała się bronić. "Bzdury piszesz"

