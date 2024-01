Przez ostatnie osiem lat temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie był poruszany w TVP. W 2020 roku doszło nawet do nieprzyjemnego incydentu. Gość programu "Pytanie na śniadanie", dermatolog Łukasz Preibisz, został wyproszony ze studia. Jak zasugerował, nie przeprowadzono z nim wywiadu, ponieważ miał przyklejone serduszko WOŚP. Napisał na ten temat bardzo obszerny wpis. "Dostałem kawę, zrobiono mi make-up. Następnie przykleiłem sobie serduszko i nadszedł moment, kiedy wpuszczali na wizję. Raptem zaczęły się szeptania osób z produkcji i oznajmiono mi, że przedłużyła się wcześniejsza rozmowa i nie będzie rozmowy ze mną" - pisał. Łukasz Preibisz zaznaczył, że jego serduszko było bardzo widoczne i chciał wierzyć, że to tylko zbieg okoliczności. Jak widać, sytuacja w TVP zaczyna się zmieniać. W ostatnim wydaniu programu "Pytanie na śniadanie" wspomniano o fundacji Jerzego Owsiaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Kalczyńska przyjęłaby posadę w PnŚ? Gorzkie słowa o TVP i Adamczyku. "Standardy są wyśrubowane"

"Pytanie na śniadanie". Wspomniano o aukcjach WOŚP i wspieraniu fundacji

26 stycznia prowadzącymi program "Pytanie na śniadanie" byli Joanna Górska i Robert Stockinger, którzy przeprowadzili rozmowę o paleniu śmieci i wpływie tej czynności na ludzkie zdrowie. Ekspert w studiu wykorzystał tę okazję i nawiązał do zbiórki na WOŚP. - Zwrócę też uwagę, że chociażby tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla płuc po pandemii, a przecież zwróćmy uwagę na to, że każde płuca, które mają problemy, potrzebują tej pomocy. Te urządzenia, które zostaną zakupione, na pewno będą służyć też takim osobom, które miały problemy ze względu na wdychanie smogu - mówił. Później mężczyzna zaapelował o wsparcie zbiórek. - My uczestniczymy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, mamy szereg akcji, na które serdecznie zapraszamy - wyznał na antenie. Te słowa spotkały się z komentarzem prowadzącej. - Gramy głośno - powiedziała Joanna Górska. Robert Stockinger oznajmił, że również dołącza się do tego apelu.

Prowadzący 'Pytanie na śniadanie' Fot. 'Pytanie na śniadanie' / TVP 2 / screenshot

WOŚP znów w TVP. Będzie transmisja z finału

Jak się okazuje, to nie koniec rewolucji w TVP. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wróci na antenę. "Telewizja Polska otrzyma sygnał do transmisji 32. finału ze studia WOŚP-u, które w tym roku powstaje na błoniach PGE Narodowego. Dzięki temu wybrane momenty wydarzenia, które produkowane jest zewnętrznie dla TVN-u, będą pokazywane przez całą niedzielę na antenach TVP" - przekazało biuro prasowe Telewizji Polskiej. ZOBACZ TEŻ: Mama Ginekolog namawia do wpłat na WOŚP. Wyznaczyła kwoty. "20 złotych za zdrowie całej rodziny"

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!