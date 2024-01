Choć na nowe odcinki "Kuchennych rewolucji" będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to na razie widzowie mogą zadowolić się powtórkami, które emitowane są na antenie TVN. Ostatnio po raz kolejny mogliśmy zobaczyć, jak Magda Gessler przybyła do Kielc. Ten lokal przechodził rewolucję już dwukrotnie. Mimo to i tak go zamknięto? Poznajcie szczegóły.

"Kuchenne rewolucje". Grande Cozze zmieniło właścicieli i i tak nie było kolorowo. Żadne z nich nie miało doświadczenia

Magda Gessler od lat przemierza Polskę i wraz z programem "Kuchenne rewolucje" pomaga wyjść z tarapatów upadającym restauracjom. Ponad siedem lat temu restauratorka zawitała do Kielc, gdzie odwiedziła lokal przy ulicy Równej. Ówczesny właściciel, Mariusz, nie radził sobie z prowadzeniem restauracji, która nieustannie traciła klientów. W kulinarnym show lokal przeszedł spektakularną metamorfozę i zmienił nazwę na Grande Cozze. Restauracja zaczęła specjalizować się w daniach kuchni włoskiej. Po "Kuchennych rewolucjach" lokal przez jakiś czas całkiem nieźle prosperował. Niestety, wkrótce popadł w kolejne tarapaty. Mariusz przestał sobie radzić z zarządzaniem upadającym lokalem, więc przekazał restaurację bratu Tomaszowi i jego partnerce Sylwii. Zmiana nie okazała się jednak trafiona w dziesiątkę. Choć Tomasz i Sylwia dwoili się i troili, to żadne z nich nie miało wcześniej doświadczenia gastronomicznego i nie wiedzieli do końca, co mają zrobić, by poprawić nie najlepszą sytuację lokalu.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler drugi raz w tej samej restauracji. "Gdzie diabeł nie może, tam Gesslerową pośle"

Nie trzeba było długo czekać, a Magda Gessler ponownie zawitała w Grande Cozze. Gdy restauratorka przyjechała na miejsce, wiedziała, że sytuacja jest dramatyczna. Tomasz miał posiniaczone i spuchnięte ręce. Jak się okazało, z bezradności bił pięścią o ścianę. Straty restauracji sięgały nawet kilkuset tysięcy złotych. Magda Gessler zakasała rękawy i przystąpiła do działania. - Podobno nie wchodzi się po raz drugi do tej samej rzeki, ale gdzie diabeł nie może, tam Gesslerową pośle - mówiła w programie. Nową menadżerką restauracji została 57-letnia Renata, która pracowała w lokalu, jeszcze gdy właścicielem był Mariusz. Dzięki programowi lokal kolejny raz zmienił nazwę, tym razem na Trattoria Buon Posto. Serwowano w nim dania kuchni włoskiej, wzbogacone o nowe przepisy i receptury. Goście wydawali się być bardzo zadowoleni. Jednak, gdy po jakimś czasie Magda Gessler postanowiła odwiedzić restaurację, zorientowała się, że coś jest nie tak. Co prawda, jedzenie było w porządku, ale właściciele byli pełni wątpliwości co do przyszłego prowadzenia lokalu. Jak się okazało, ruch był większy, a co za tym idzie dochody również, ale to i tak nie wystarczało na pokrycie wcześniejszych zobowiązań.

"Kuchenne rewolucje" Trattoria Buon Posto zamknięte? Dwukrotna rewolucja nie zdołała uratować lokalu

W czwartek 25 stycznia można było zobaczyć powtórkę opisywanego odcinka na antenie TVN. Mimo to wszystko wskazuje na to, że w chwili obecnej restauracja jest zamknięta. Na Facebooku lokalu ostatni wpis został zamieszczony w październiku ubiegłego roku. Od tamtej pory na stronie nie pojawiła się żadna nowa informacja, mająca zachęcić gości do przybycia. Natomiast w sekcji z informacjami profilu możemy przeczytać, że lokal został zamknięty na stałe. Spodziewaliście się tego? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

