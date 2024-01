Szymon Hołownia pojawił się w programie "Kropka nad i". W rozmowie z Moniką Olejnik nie szczędził słów na temat Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Warto przypomnieć, że 23 stycznia Andrzej Duda wydał akt łaski wobec mężczyzn. - Zdecydowałem wszcząć postępowanie ułaskawieniowe w trybie określonym w kodeksie postępowania karnego. Apeluję o natychmiastowe zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego (...) - wyznał prezydent. Marszałek Sejmu nie szczędził słów na temat sytuacji.

Szymon Hołownia zawitał w programie "Kropka nad I". O tym porozmawiał z Moniką Olejnik

Szymon Hołownia w rozmowie z Moniką Olejnik odwołał się do Wąsika i Kamińskiego. Powiedział, że jeżeli będą chcieli pojawić się w Sejmie, zrobią to na jego warunkach. Nie pozwoli na to, aby ktoś mu groził i stawiał wobec niego oczekiwania. Dodał, że wiele osób myślało, że panowie w więzieniu zostawali poddawani "torturom". Podkreślił, że w oczach wielu Wąsik i Kamiński to "więźniowie polityczni", co nie jest zgodne z prawdą. Przypomniał, że mężczyźni nie są posłami. - Gubię się już trochę w tym, co mówi prezes Kaczyński - powiedział. Dziennikarka przypomniała marszałkowi Sejmu, że Kamiński i Wąsik mogli liczyć na niezwykle ciepłe przywitanie ze strony Andrzeja Dudy w Kancelarii Prezydenta RP. Zostali przytulani i kilkukrotnie poklepani po plecach. Co na to Szymon Hołownia? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

Ilu więźniów pan prezydent tak potraktował. W ile takich spraw pan prezydent się aż tak zaangażował. Duży polityczny błąd, rozmieniając swój autorytet na tę sprawę, utracił autonomię (...). Powiedział, że zostali skazani za walkę z korupcją. To jest zupełna nieprawda. Zostali skazani za to, że wykreowali przestępstwo (...)

- wyznał Szymon Hołownia w programie "Kropka nad i".

Ekspertka od mowy ciała wypowiedziała się na temat zachowania Andrzeja Dudy wobec Wąsika i Kamińskiego

Nie jest tajemnicą, że Andrzej Duda pała sympatią do Kamińskiego i Wójcika. Jego postawa wzbudziła ogromne kontrowersje. Na temat wyjątkowych gestów prezydenta wypowiedziała się nawet ekspertka od mowy ciała. Daria Domaradzka-Guzik wyznała, że specjalną uwagę zwróciła mina Dudy. "Są gesty, których nie trzeba tłumaczyć. Uściski, serdeczne uśmiechy, poklepywania, przytulania, trwania w uścisku. To wyraźne sygnały sympatii, wsparcia, dobrej relacji lub przyjaźni. Mina prezydenta Andrzeja Dudy niecodzienna. Jakby zmieszany" - stwierdziła ekspertka. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili zakłady karne. Jeden z nich zwrócił się do żony. Nagle wspomniał o Tusku

Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

