Ada i Michał to para z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka od razu przypada do gustu rolnikowi i w ich relacji wszystko potoczyło się bardzo szybko. W finałowym odcinku show zakochani ogłosili nawet zaręczyny. - Nigdy w życiu czegoś takiego nie poczułam. Ja przy Michale tak naprawdę zrozumiałam, że wcześniej nigdy nie byłam zakochana - wyznała Ada. Para szybko zdecydowała się także na życie pod jednym dachem. Dla ukochanego Ada przeprowadziła życiową rewolucję i zamieszkała na wsi Kalinówka-Basie na Podlasiu, gdzie Michał wraz z rodzicami prowadzi 130-hektarowe gospodarstwo. W lipcu 2023 roku Ada i Michał stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Co dziś u nich słychać? Ukochana rolnika właśnie podzieliła się radosną nowiną.

Adrianna z programu "Rolnik szuka żony" prowadzi konto na Instagramie, gdzie co jakiś czas pojawiają się urywki z jej codziennego życia z Michałem. Uczestniczka show właśnie ogłosiła, że wraz z mężem szykuje się do zbiórki pieniędzy na WOŚP i 28 stycznia będzie ją można spotkać na rynku w Łomży. Na tym nie koniec nowinek, bo konto Adrianny na Instagramie właśnie przekroczyło magiczną barierę 100 tysięcy obserwujących. Ada jest jedną z najbardziej lubianych uczestniczek show i zgromadziła wokół siebie sporo fanów. "Dziękuję" - napisała krótko. Być może pierwsze sukcesy zmotywują ją do większej aktywności w sieci. Na to liczymy! Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Ada zachwyciła promiennym wyglądem. Zdradziła co za tym stoi

Pod najnowszym zdjęciem opublikowanym na Instagramie Ada zachęciła swoim obserwatorów do zgłoszenia się do kolejnej edycji programu "Rolnik szuka żony". Sama jest najlepszym dowodem na to, że w programie można szczęśliwie się zakochać. W komentarzach posypały się komplementy. Zwrócono uwagę, że rolniczka wygląda kwitnąco. "Wyglądasz jakoś tak inaczej... Ładnie, bardzo ładnie" - napisała jednak z obserwatorek. Ukochana Michała zdecydowała się zareagować na miłe słowa. Przyznała, że ostatnio zdecydowała się na zmianę fryzury. "Byłam ostatnio u fryzjera może to, to" - odpisała Ada.

