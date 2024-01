Waldemar był jednym z uczestników jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony". W finale zaskoczył zmianą partnerki. Kiedy wszyscy sądzili, że u jego boku pojawi się Ewa, okazało się, że rolnik związał się z Dorotą, którą wcześniej oddelegował do domu. Nie bez powodu ostatnia edycja show uznawana jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii programu. Para kontynuuje relację i ma już wspólne plany na przyszłość. Co u nich słychać? Tym razem Dorota odpowiedziała na kilka niewygodnych pytań.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Dorota komentuje plotki na temat ciąży. "Proszę się nie martwić"

W relacji Doroty i Waldemara z programu "Rolnik szuka żony" wszystko idzie w dobrym kierunku. W rozmowie z nami rolnik zdradził, że po zakończeniu show bardzo zbliżył się do Doroty. Niedawno para wybrała się razem na wycieczkę w góry. Okazja była wyjątkowa, bo Dorota miała 35. urodziny. - Był to nasz pierwszy taki rodzinny wyjazd i cała nasza czwórka fantastycznie się na nim bawiła - wyznał rolnik. Zakochani już planują wspólne Walentynki i Wielkanoc. Chcą też razem zamieszkać. - Ten temat cały czas poruszamy i przewidujemy, że nastąpi to w ciągu pierwszego półrocza tego roku - dodał Waldemar. Niedawno w sieci pojawiły się plotki, że Dorota spodziewa się dziecka z Waldemarem. Ukochana rolnika znalazła chwilę dla fanów i zorganizowała sesję Q&A na Instagramie. Wśród pytań pojawiła się także prośba do odniesienia się do tych rewelacji. Dorota krótko to skwitowała.

Proszę brać wszystko, co piszą, z przymrużeniem oka. Jak będę, to na pewno o tym poinformuję. Proszę się nie martwić - odpowiedziała.

'Rolnik szuka żony' Waldemar Piotr Matey / facebook/rolnikszukazonytvp

"Rolnik szuka żony". Dorota odpowiedziała na pytania dotyczące Ewy. Wyjawiła, co o niej myśli

Dorota w rozmowie z fanami odpowiedziała także na pytania dotyczące Ewy. Obie panie w programie "Rolnik szuka żony" rywalizowały o serce Waldemara. Widzowie byli wściekli, że kiedy rolnikowi nie wyszło z Ewą, to ponownie nawiązał kontakt z Dorotą. Bezlitośnie krytykowali uczestniczkę, twierdząc, że prędzej, czy później ona także zostanie zraniona. Jak dziś wyglądają relacje obu pań? Ostatnio Dorota skomplementowała koleżankę z programu. Podczas Q&A padło pytanie, czy mama rolnika od początku faworyzowała Dorotę i przez to Ewa była na straconej pozycji. "Czy od początku mama Waldka była za tobą, dlatego tak nie lubiła Ewki?" - dopytywała widzka. Dorota stanowczo zaprzeczyła. "Boże, ludzie, ogarnijcie się. Nie przypominam sobie kiedykolwiek, by mama Waldiego źle wyrażała się, czy nie lubiła Ewusi" - odpisała partnerka Waldemara. W kolejnym pytaniu wyjawiła też, co myśli na temat byłej rywalki. "Ewa to kobieta z klasą. Jest bardzo wrażliwą osobą o pięknym wnętrzu" - podsumowała Dorota.

'Rolnik szuka żony'. Dorota i Ewa 'Rolnik szuka żony'. Dorota i Ewa; fot. instagram.com/ Rolnik szuka żony TVP