David Beckham od dłuższego czasu przebywa na sportowej emeryturze. Jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie skupia się na prowadzeniu własnego klubu "Inter Miami FC". Aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie regularnie chwali się zdjęciami z życia prywatnego. W ostatnim czasie piłkarz wybrał się do słonecznej Hiszpanii. Tam udał się do wyjątkowej restauracji z owocami morza. Tam miał okazję skosztować nietypowych przysmaków z Barcelony. Wśród nich pojawiło się jedno z jego ulubionych dań. Co to było?

REKLAMA

Zobacz wideo Jakob Kosel o Davidzie Beckhamie. To jego idol. "Inspiruję się nim"

David Beckham zajadał się "palcami dinozaura" w Hiszpanii. Co to za przysmak? Cena zwala z nóg

David Beckham pochwalił się na swoim profilu wyjściem do restauracji. Zdjęcia przysmaków mogło zobaczyć prawie 87 milionów jego fanów. Wśród tradycyjnych hiszpańskich dań, jedno wyjątkowo zwróciło uwagę obserwatorów. Okazało się, że David Beckham uwielbia jeść tzw. percebes. Są to najdroższe skorupiaki na świecie. Przysmak byłego piłkarza kosztuje około 400 funtów za pół kilograma. Celebryta musiał zapłacić zatem około dwa tysiące złotych. Te owoce morza są niezwykle rzadkie. Często nazywane są "palcami dinozaura" czy "szponami smoka". Luksusowe jedzenie jest bardzo trudne do zdobycia. Percebes żyją w miejscach, z których niełatwo je wydobyć, a sam proces ich zbierania może być bardzo niebezpieczny. Chcielibyście spróbować? Po więcej zdjęć Davida Beckhama zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

David Beckham na Instagramie fot. Instagram/@davidbeckham/screenshot

Victoria Beckham opublikowała kompromitujące zdjęcie Davida. Fanki były zachwycone

Ostatnio interesujące zdjęcia pojawiły się nie na profilu Davida Beckhama, a na koncie jego ukochanej. Victoria Beckham postanowił zażartować z męża. Opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak były piłkarz naprawia telewizor w negliżu. David miał na sobie bardzo skąpy strój. "Elektryk przyszedł naprawić telewizor... Nie ma za co" - podpisała żartobliwie fotografię. Fani byli zachwyceni. "Jak miło z twojej strony, że się tym dzielisz" - czytamy w sekcji komentarzy. Wyjątkową fotografię znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Victoria Beckham je to samo od ponad 25 lat. David Beckham zdradził sekret jej diety

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!