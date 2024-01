Hania Balcerzak dała się poznać jako najbardziej temperamentna uczestniczka nowego sezonu "Hotelu Paradise". 23-latka niemal od początku programu tworzyła dość burzliwą parę z Mikołajem. Dziewczyna na początku dość mocno podpadła widzom, którzy szybko orzekli, że mają dość wiecznych awantur na ekranie. Ten związek dawno jednak poszedł w niepamięć, a Balcerzak jest dziś w relacji z mężczyzną spoza telewizyjnego programu. Para ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie.

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise ostro o Dorocińskim i Zakościelnym

"Hotel Paradise". Hania Balcerzak się zaręczyła. Pokazała partnera i pierścionek

Balcerzak nie ukrywa radości z powodu zaręczyn. "Nadszedł czas, w którym postanowiłam podzielić się z wami jednym z najpiękniejszych dni w moim życiu" - zaczęła. W dalszej części wpisu przekonuje, że związek z partnerem daje jej mnóstwo pozytywnych uczuć i z patrzy na przyszłość z dużymi nadziejami. "Nawet nie wiecie, ile radości i miłości doświadczyłam przez ostatnie miesiące. Wiadomo, że jak każda para mamy swoje gorsze dni, ale chciałabym, aby każdy następny wspólny dzień, był jeszcze piękniejszy" - powiedziała. Na koniec potwierdziła, że przyjęła propozycję partnera. "Oficjalnie mogę ogłosić, że powiedziałam 'tak'. Oświadczyny były przepiękne, ale z dala od ludzi" - czytamy.

"Hotel Paradise". Widzowie komentują zaręczyny Hanny Balcerzak. "To Grzesiek?"

Pod wpisem posypały się gratulacje od przejętych widzów. "Gratulacje, kochana. Dużo miłości życzymy!", "Gratulacje, Haniu. Cieszę się twoim szczęściem, zasługujesz na wszystko, co najpiękniejsze", "Kochajcie się, szanujcie i wspierajcie. Dużo szczęścia dla was obojga", "Gratulacje i oby wam się wiodło i - tak jak napisałaś - miłość to nie tylko szczęście, ale i wytrwałość i zrozumienie w pokonywaniu trudnych chwil" - czytamy. Wielu obserwatorów zauważyło także podobieństwo między narzeczonym Balcerzak a... Grzegorzem Głuszczem z "Hotelu Paradise". "Na początku myślałem, że to Grześ", "Wow. Mega podobieństwo do Grzesia", "Kto jeszcze myślał, że to Grzesiek?" - czytamy. Widzicie podobieństwo?

Hania, 'Hotel Paradise' player

