Aneta i Robert Żuchowscy poznali się na planie szóstej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para szybko przypadła sobie do gustu. W lutym 2022 roku powitała swojego pierwszego syna, Mieszka. Później zakochani doczekali się córki, Hani. Jak się okazało, druga ciąża Anety była poważnie zagrożona. Była uczestniczka programu urodziła dziewczynkę w 24. tygodniu. "11 czerwca 2023 roku, po około dobie skurczów, stety, niestety, urodziłam. Urodziłam 700 gramów cudu. Cudu, który jeszcze kilka tygodni temu, jak poinformowano, miał być poronieniem. Zostaliśmy rodzicami ekstremalnie skrajnego wcześniaka (...)" - pisała na Instagramie. Teraz dziewczynka jest już w domu i zdrowo rośnie. Aneta wróciła wspomnieniami do porodu. Opublikowała kilka zdjęć.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta opublikowała zdjęcia z porodówki

Anecie i Robertowi Żuchowskim udział w programie przyniósł ogromną popularność. Żona Roberta bardzo aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Ma na swoim profilu na Instagramie już ponad 200 tysięcy obserwatorów. Ostatnio wróciła wspomnieniami do momentów z porodówki i opublikowała zdjęcie swojej córki. "Czasem nadal ciężko mi w to wszystko uwierzyć. Była taka mała" - napisała. Bohaterka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nawiązała także do zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Żuchowska wyznała, że to dzięki specjalistycznemu sprzętowi z fundacji jej córka przeżyła.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta Żuchowska o imieniu córki

Jakiś czas temu celebrytka podzieliła się na Instagramie historią imienia swojej córki. Udostępniła zdjęcie, na którym widać dziewczynkę w inkubatorze. Na pierwszym planie znalazła się wizytówka z napisem "córka". Jak się okazało, to mąż Anety uzupełnił ją imieniem Hania. "Po prostu wpisał. Sam. Nie mieliśmy pomysłu na imię dla dziewczynki. Nigdy. Po porodzie się to nie zmieniło. A to "córka" troszkę źle wyglądało. I tak oto mamy Hanię. 33 cm i 700 g najpiękniejszego szczęścia" - wyjaśniła. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol planują powiększenie rodziny? Padła jasna deklaracja

