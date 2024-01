Ziemowit Pędziwiatr znika z "PnŚ". To mąż byłej prowadzącej "Wiadomości"

Ziemowit Pędziwiatr to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych prezenterów pogody pracujących w Telewizji Polskiej. Mężczyzna przez długi czas związany był z "Pytaniem na śniadanie" i zdaje się, że odnajdywał się tam doskonale. Popularna śniadaniówka przyniosła mu sporą rozpoznawalność, lecz przyszedł czas na zmiany. Informator portalu Pudelek zdradził, że Pędziwiatr niebawem ma się pożegnać z dotychczasowym stanowiskiem. Żona pogodynka, Edyta Lewandowska, również nie pracuje już w Telewizji Polskiej.

Ziemowit Pędziwiatr znika z anteny. Nie będzie już prezentował pogody w "Pytaniu na śniadanie"

Ziemowit Pędziwiatr to postać, którą zna większość widzów Telewizji Polskiej. Mężczyzna zdobył sympatię wielu Polaków za sprawą nieustającej pogody ducha i pozytywnego przekazywania informacji pogodowych. Niebawem jednak przyjdzie mu się z pożegnać z fuchą. Wszystko z powodu zmian, które dzieją się w Telewizji Polskiej. Informator portalu Pudelek zdradził, co jest powodem takiej decyzji. Okazuje się, że obecni przełożeni mężczyzny nie mają za strzeżeń co do jego pracy. Chodzi o to, że Pędziwiatr zbyt mocno kojarzy się z Prawem i Sprawiedliwością i o fakt, że jest on silnie utożsamiany ze swoją małżonką. Edyta Lewandowska prowadziła główne wydanie "Wiadomości" w telewizyjnej Jedynce.

W najbliższym czasie z programem pożegna się pogodynek Ziemowit Pędziwiatr. Jego żona, Edyta Lewandowska, prowadziła "Wiadomości" na zmianę z Danutą Holecką i za bardzo kojarzy się z poprzednią władzą TVP - zdradził informator portalu Pudelek.

Najpierw Edyta Lewandowska, teraz Ziemowit Pędziwiatr. Zmiany w Telewizji Polskiej trwają w najlepsze

O ile tematyka, którą zajmował się w pracy Ziemowit Pędziwiatr, nie miała charakteru politycznego, to zawód wykonywany przez jego żonę był już jednoznacznie kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością. Edyta Lewandowska prowadziła główne wydanie "Wiadomości" na zmianę z Danutą Holecką, która stała się swoistym symbolem TVP za czasów rządów partii Jarosława Kaczyńskiego. Donald Tusk jeszcze przed wyborami wspominał, że należy odpolitycznić telewizję publiczną. Jak widać, swoje postanowienia wykonuje bardzo sumiennie.

