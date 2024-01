"Nasz nowy dom". Wiemy, kiedy nowe odcinki. Widzów czeka spora niespodzianka

Program "Nasz nowy dom" od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych formatów w Polsce. Od początku prowadziła go Katarzyna Dowbor i to właśnie jej zwolnienie z Polsatu wywołało spore zamieszanie. Zastąpiła ją Elżbieta Romanowska, lecz widzowie mieli żal do stacji o rozstanie z dawną prowadzącą. W konsekwencji oglądalność programu bardzo spadła. Produkcja jest w trakcie nagrań kolejnego sezonu z Romanowską. Tym razem twórcy mają plan, jak wynagrodzić fanom ostatnie perturbacje. Okazuje się, że do emisji trafi dwa razy więcej odcinków.

"Nasz nowy dom". Kiedy nowe odcinki? Znamy datę premiery

Stacja Polsat właśnie potwierdziła, że "Nasz nowy dom" z nowymi odcinkami pojawi się na antenie Polsatu 6 marca o godzinie 20:05. Ale to nie wszystko. W tym sezonie przygotowano emisje nie tylko w czwartki, ale i środy. "Ekipa programu wyremontuje dwukrotnie więcej domów i mieszkań, aby jeszcze więcej rodzin miało szansę na nowe lepsze życie. Od nadchodzącego sezonu program będzie emitowany dwa razy w tygodniu. Cały sezon będzie się składał z 24 odcinków. Każdy odcinek to nowe wyzwanie i niezapomniana historia, którą razem z bohaterami napiszemy od nowa" - informuje produkcja. Co więcej, według zapowiedzi twórców, można spodziewać się, że ekipa programu pomoże nie tylko w remoncie. Rodziny mają otrzymać wsparcie m.in. w powrocie na rynek pracy, czy edukacji. Najmłodsi będą mogli liczyć na pomoc w postaci spełniania pasji. W odcinkach, obok nowego dachu nad głową, pojawią się wątki pomocy charytatywnej.

Widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek i dodatkowych inicjatyw, m.in. charytatywnego koncertu Danzela i Eli Romanowskiej na rzecz Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Każdy odcinek będzie pełen wyzwań i wzruszających momentów - informuje produkcja.

"Nasz nowy dom". Czy ekipa pozostanie bez zmian?

Na planie nowych odcinków, oprócz prowadzącej Elżbiety Romanowskiej widzowie ponownie zobaczą zespół lubianych architektów: Martynę Kupczyk, Martę Kołdej, Macieja Pertkiewicza. Kierownikami budowy będą Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak. Według informacji przekazanych przez stację Polsat, do tej pory udało się wyremontować 300 domów na terenie całej Polski. Będziecie oglądać?

