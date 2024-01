"Taniec z Gwiazdami" po przerwie w nadawaniu zaskakuje zmianami. Pożegnaliśmy część starego jury, czyli Andrzeja Piasecznego, Andrzeja Grabowskiego oraz Michała Malitowskiego. Z formatem zakończyła współpracę także dotychczasowa prowadząca, Izabela Janachowska. Pora w związku z tym na powiew świeżości, który zapewnią nowi jurorzy oraz oczywiście uczestnicy, wśród których znalazł się polaryzujący dziennikarz.

"Taniec z Gwiazdami" wita w szeregach dawnego prowadzącego "Dzień dobry TVN". Wcześniej na parkiecie tańczył jego ojciec

Na początku stycznia pisaliśmy o rzekomych uczestnictwie Filipa Chajzera w tanecznym formacie Polsatu. Konsultowaliśmy te doniesienia z jego ojcem, Zygmuntem Chajzerem, który przed laty sam walczył o Kryształową Kulę. Dziś wiemy, że syn znanego prezentera oficjalnie dołączył do "Tańca z Gwiazdami". "Ujawniamy kolejnego uczestnika. W marcu na parkiecie @tanieczgwiazdami zobaczycie znanego z niezwykłej energii i charyzmy @filip_chajzer. Dziennikarz, prezenter telewizyjny oraz radiowy. Prowadził programy takie jak 'Big Brother', czy 'Dzień Dobry TVN'. Filip, powodzenia w #TZG14! Widzimy w Polsacie" - czytamy w poście na Instagramie formatu. Nie zabrakło pod ogłoszeniem reakcji widzów. "To będzie ciekawa edycja", "Gwiazda z TVN-u - ciekawe", "Ciekawe, czy pójdzie mu lepiej niż jemu ojcu", "Dla tego pana będę oglądać" - czytamy. Nie zabrakło też głosów niezadowolenia: "No i po oglądaniu...", "Dobrze szło i siadło" - piszą niektórzy.

Filip Chajzer może liczyć na jeszcze jeden angaż od Miszczaka?

To nie koniec newsów dotyczących życia zawodowego dawnego prezentera TVN. Informator Polsatu zdradził nam, że dla Chajzera jest jeszcze miejsce w innym formacie niż "Taniec z Gwiazdami". - Filip Chajzer ma być jurorem w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tak zadecydowali producenci, ale jest to związane z tym, że ma wrócić "Idź na całość". Edward Miszczak ma stawiać na ten format w wiosennej ramówce. I to właśnie Filip Chajzer ma być nowym prowadzącym tego kultowego programu - mówił na początku stycznia. Jak się okazało, prezenter zatańczy, a nie poprowadzi format o tańcu. Ciekawe, co będzie z drugim przytoczonym przez informatora programem. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

