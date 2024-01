"Chłopaki do wzięcia" cieszą się sporą oglądalnością i stale gromadzą tłumy widzów przed telewizorami. Bohaterami formatu najczęściej są mężczyźni po przejściach, pochodzący ze wsi lub mniejszych miejscowości. Program pomaga im w odnalezieniu upragnionej drugiej połówki. Przed laty bez wątpienia jednymi z najbardziej charakterystycznych uczestników był Grzegorz zwany "Pączusiem". Mężczyzna od pewnego czasu nie pojawia się już jednak w show. Zastanawialiście się, co dziś u niego słychać? Wiadomo, czym obecnie się zajmuje.

"Chłopaki do wzięcia". Przed laty był gwiazdą programu. Jak dziś wygląda życie "Pączusia"?

Internauci i fani formatu uwielbiają śledzić dalsze poczynania uczestników "Chłopaków do wzięcia". Jakiś czas temu w sieci pojawiło się nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć Grzegorza w roli głównej. Okazuje się, że mężczyzna pracuje jako pracownik ochrony. Niestety film dość szybko został usunięty z platformy TikTok. Warto jednak zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, gdy "Pączuś" podejmuje się pracy w tej branży. Swego czasu, widzowie byli świadkami, jak mężczyzna pracował jako ochroniarz w jednym z pobliskich szpitali. Zdjęcia byłego uczestnika programu "Chłopaki do wzięcia" znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Chłopaki do wzięcia". "Pączuś" i Agnieszka snuli poważne plany na przyszłość. Życie je zweryfikowało

W pewnym momencie, gdy Grzegorz brał udział w programie, los uśmiechnął się do niego. Wówczas mężczyzna poznał Agnieszkę, z którą dość szybko stworzył poważną relację. Wraz z upływem czasu i rozwoju zdarzeń "Pączuś" postanowił się nawet oświadczyć. Poprosił ukochaną o rękę w towarzystwie swojej mamy. Ten wzruszający moment z pewnością zapadł w pamięci widzów na długo. Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu. Jakiś czas temu para przekazała informację o rozstaniu. Każde z nich poszło w swoją stronę. Na początku ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że Agnieszka została mamą.