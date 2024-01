Ostatnimi czasy jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji, która rozgrywa się w Telewizji Polskiej. Przypominamy, że w krótkim czasie wiele czołowych prezenterów pożegnało się ze stacją. Chodzi m.in. o: Katarzynę Cichopek, Idę Nowakowską czy Annę Popek. Dokonało się również kilka poważnych transferów. Jednym z najgłośniejszych było przejście Roberta Stockingera z "Dzień dobry TVN" do "Pytania na śniadanie". Być może wprowadzane zmiany w mediach publicznych stały się impulsem do odświeżenia niektórych programów w konkurencyjnych stacjach telewizyjnych. Widzowie "Dzień dobry TVN" od dwóch dni mogli oglądać niespodziewane duety. O co chodzi?

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o zwolnieniu z "Dzień dobry TVN". "Jedyną stałą w moim życiu jest zmiana". Mówi też o nowym duecie prowadzących

"Dzień dobry TVN" zapatrzyło się na zmiany? Ewa Drzyzga nieustannie zmienia programowych współprowadzących

"Dzień dobry TVN" emitowane jest niemalże każdego dnia od lat. W połowie ubiegłego roku doszło do niemałej roszady między prowadzącymi. Utrzymały się tylko trzy pary: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Niedługo później na plan dołączył nowy duet: Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska. Ku zaskoczeniu widzów ostatnie wydania śniadaniówki prowadzone były w nietypowych składach. We wtorek 23 stycznia na antenie pojawiła się Ewa Drzyzga u boku Damiana Michałowskiego. Tę zmianę wytłumaczono faktem, że Krzysztof Skórzyński wybrał się na ferie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Dzień dobry TVN". Stacja zaskoczyła widzów kolejnym nowym duetem. Kto tym razem?

Niestety nowy duet nie przetrwał próby czasu. Bowiem już w środę 24 stycznia widzowie na antenie ponownie zobaczyli Ewę Drzyzgę. Tym razem jednak dziennikarce towarzyszyła Dorota Wellman. - Wczoraj duet z Damianem, dziś duet z Dorotką, czyli to jest taki mój "DDdance" - zażartowała prezenterka na wizji. Swoje trzy grosze postanowiła wtrącić również współprowadząca. - Dzisiaj damski duet państwu proponujemy. Zapraszamy na wydanie programu "Dzień Dobry TVN" w naszym wydaniu - usłyszeliśmy od Doroty Wellman na antenie. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Rozenek w "Dzień dobry TVN". Podsumowała zmiany w programie.