Nie ma tygodnia bez informacji o zwolnieniach u publicznego nadawcy. Plotek dowiedział się, że kolejne osoby muszą pożegnać się z pracą. Po gorących doniesieniach o odejściach z "Pytania na śniadanie", czas na kolejne. Tym razem mowa o Izabelli Krzan i Norbim, którzy w ostatnich latach prowadzili w TVP2 "Koło fortuny". Nie zobaczymy ich w nowych odcinkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Szapołowska pokusiła się o żart polityczny

Nowe odcinki "Koła fortuny". Norbi komentuje

Aktualnie widzowie oglądają powtórki "Kola fortuny". W rozmowie z nami prezenter zapewnia, że nic nie wie o zwolnieniu jego czy Izy Krzan. Norbi uważa, że nadal jest twarzą teleturnieju, choć od niespełna roku nie było go w pracy. Zapytaliśmy go, kiedy w takim razie wraca na plan programu. - Nie mam wiedzy na ten temat, ponieważ w maju tamtego roku skończyliśmy nagrania. A odcinki mamy nagrane aż do kwietnia tego roku - powiedział nam. Jednak z naszych informacji wynika, że wiosną do programu wejdą nowe osoby. - Iza ma już umowę z inną stacją. A Norbi jest na bruku - słyszymy.

Norbi nie bał się straty pracy w TVP

Norbi jakiś czas temu mówił w rozmowie z Plejadą, że nie wiąże go z TVP umowa o pracę, a jedynie umowa zlecenie. Jego głównym źródłem dochodu są koncerty, których - jak twierdził - gra całkiem sporo. - Nie obawiam się zdjęcia programu z anteny, bo to jest show-biznes. Robię to 26 lat i jestem przyzwyczajony, że dzisiaj jesteś, a jutro cię nie ma. (...) Ja i tak sobie poradzę, ponieważ żyłem bez telewizji przez wiele lat. To były fajne momenty, dobrze, że się tak udało, natomiast moim podstawowym źródłem dochodu i pracą są koncerty i eventy, które bez przerwy gram - wyznał.

Norbi Norbi wyleci z TVP?; KAPIF

Nowi prowadzący "Pytania na śniadanie"

Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, żadne "stare twarze" nie pokażą się już w "Pytaniu na śniadanie". Wcześniej Plotek informował o zwolnieniu Aleksandra Sikory, Małgorzaty Tomaszewskiej, Idy Nowakowskiej, Anny Popek, Roberta Rozmusa, Małgorzaty Opczowskiej, Tomasza Wolnego. Okazuje się, że znika też z wizji Izabella Krzan, Tomasz Kammel. Dzień wcześniej z programem pożegnała się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Ostatnio do show dołączył Robert Stockinger, Robert El Gendy, Joanna Górska i Klaudia Carlos.