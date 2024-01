"Sanatorium miłości" to hitowe reality show dla seniorów emitowane na antenie TVP1 od 2019 roku. Od samego początku format prowadzony jest przez Martę Manowską. Przez kilka lat emisji widzowie bardzo zżyli się z programem i polubili uczestników. Randkowe show doczekało się już pięciu edycji. W jednej z nich udział wzięła Joanna Dyrkacz. Kobieta znaczącą część życia spędziła w Stanach Zjednoczonych. To tam rozwijała się jako modelka i bizneswoman. Choć chętnie wraca za ocean, to w Polsce postanowiła zostać na dłużej. Jej mieszkanie zapiera dech w piersiach. Musicie to zobaczyć.

Zobacz wideo Halinka i Jadzia z "Sanatorium miłości" poróżniły się. Manowska jest w szoku

"Sanatorium miłości" Joanna Dyrkacz pokazała mieszkanie w "Pytaniu na śniadanie". Jedna rzecz znajduje się w prawie każdym pomieszczeniu

Joanna Dyrkacz mieszka w kamienicy z centrum Warszawy. Niedawno zaprosiła do siebie kamery "Pytania na śniadanie". - Widziałam parę mieszkań, ale jak tu weszłam, od razu wiedziałam, że to to mieszkanie - wzynała w rozmowie z reporterem formatu. Już na samym początku Joanna Dyrkacz zaznaczyła, że lubi wysokie pomieszczenia. Jej mieszkanie ma cztery metry wysokości i zajmuje powierzchnię 163 metrów kwadratowych. - To pod kątem ludzi, którzy będą się u mnie zatrzymywać - stwierdziła. W mieszkaniu wyłożona jest ciemna podłoga, ułożona w jodełkę. Ściany mają jasne i ciepłe kolory, a drzwi są szerokie i białe, zdobią je złote klamki. We wszystkich pomieszczeniach przewija się jednak jeden charakterystyczny element. Jest to Budda. - To element uspakajający, połączony ze Wschodem. Pomaga mi w medytacji. Ci, którzy wierzą, mają krzyżyki, a ja mam Buddę - oznajmiła.

"Sanatorium miłości". Joanna Dyrkacz pochwaliła się mieszkaniem. Tylko spójrzcie na ten obraz!

W "Pytaniu na śniadanie" Joanna Dyrkacz pokazała m.in. sypialnię i salon. Pierwsze z pomieszczeń nie jest zbyt duże, za to bardzo przytulne. Znajduje się w nim ciemno drewniana szafa oraz łóżko. Wszystkie meble zachowane są raczej w ciemnych kolorach, z kolei dodatki są zdecydowanie jaśniejsze, co fenomenalnie ze sobą współgra. - Część mebli już była, ale chciałam pomieszać mój nowoczesny styl z innymi elementami - wyjaśniła. W salonie jest przytulnie i stylowo. Jasne sofy, dywany i zasłony nadają pomieszczeniu lekkości. Nad komodą możemy dostrzec piękny obraz. Okazuje się, że jest to dzieło znajomego artysty seniorki. - Uwielbiam elementy, gdzie jest kółko, bo dla mnie to jest życie. Rodzimy się, umieramy. To jest też dla mnie balans - powiedziała. W mieszkaniu byłej uczestniczki "Sanatorium miłości" nie brakuje również książek oraz kwiatów. Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Joanna Dyrkacz z 'Sanatorium miłości' Tak mieszka Joanna Dyrkacz z 'Sanatorium miłości' / fot. https://pytanienasniadanie.tvp.pl/