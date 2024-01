Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" zostanie zapamiętana przede wszystkim ze względu na związki Waldemara. Uczestnik najpierw zaskoczył relacją z kobietą spoza randkowego show, a kiedy nie wyszła mu relacja z Ewą, w mig zwrócił się do Doroty. Widzowie nie byli dla niego zbyt przychylni, stojąc po stronie pierwszej kandydatki i nie zostawiając na rolniku suchej nitki. Dorota tymczasem odwzajemniła względy Waldka i dziś wiele wskazuje na to, że ich związek nabiera coraz większego tempa. Jak po tych roszadach wyglądają relacje Ewy i Doroty? Ten komentarz pod zdjęciem wiele mówi.

Zobacz wideo Marta Manowska ma pomysł na nowy program z rolnikami

"Rolnik szuka żony". Ewa dodała nowe zdjęcie. Do akcji wkroczyła Dorota. Tak jej skomentowała

Ewa dodała na swój Instagram zdjęcie, pod którym posypały się same komplementy. "Jaka piękna", "Zjawiskowa jesteś", "No rewelacja, pani Ewo", "Piękna kobieta" - napisali jej widzowie. Na komentarz pokusiła się także Dorota, z którą Ewą konkurowała o względy Waldka. Obecna partnerka Waldemara napisała pod zdjęciem: "Ślicznotka". Wygląda na to, że między paniami nie ma złej krwi.

'Rolnik szuka żony'. Ewa 'Rolnik szuka żony'. Ewa złożyła życzenia noworoczne. Oberwało się Waldemarowi / fot. screen TVP VOD

"Rolnik szuka żony". Związek Waldemara i Doroty kwitnie

Jak układa się między Dorotą a Waldemarem? Plotek niedawno postanowił zapytać u źródła. Jak przekazał nam rolnik, wszystko jest fenomenalnie. - Bardzo się zbliżyliśmy od czasu zakończenia programu. Spędzamy czas aktywnie - zapewnił uczestnik programu TVP. Para niedawno spędziła ferie zimowe w górach, gdzie Dorota obchodziła 35. urodziny. Zakochanym towarzyszyły dzieci. - Był to nasz pierwszy taki rodzinny wyjazd i cała nasza czwórka fantastycznie się na nim bawiła - zapewniał. Waldemar zapytany o plany na najbliższą przyszłość jasno zadeklarował, że widzi siebie u boku Doroty. Zakochani planują także spędzić wspólnie Walentynki i Wielkanoc. Nie snują jednak dalszych wizji, twierdzą, że wszystko będzie wychodzić na bieżąco. Mimo to rozważają jednak wspólne zamieszkanie w niedalekiej przyszłości. - Ten temat cały czas poruszamy i przewidujemy, że nastąpi to w ciągu pierwszego półrocza tego roku - powiedział.

'Rolnik szuka żony'. Dorota i Waldemar 'Rolnik szuka żony'. Dorota i Waldemar podjęli ważną decyzję / fot. screen TVP VOD