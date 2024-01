"Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się popularnością wśród widzów. Informacja o możliwym zakończeniu programu była niemałym zaskoczeniem dla fanów produkcji. Na szczęście wszystko potoczyło się po ich myśli i już niedługo będą mogli oglądać nową edycję show. W jednym z wywiadów Edward Miszczak przyznał, że kolejna odsłona jest zależna przede wszystkim od "dobrego castingu". Wygląda na to, że producenci sprostali wymaganiom i szykuje się niezapomniana edycja. Polsat ogłosił właśnie nazwisko kolejnej gwiazdy, którą widzowie mogą znać z uwielbianego serialu "Przyjaciółki". Więcej zdjęć nowej uczestniczki znajdziesz w galerii na górze strony.

"Taniec z Gwiazdami". Skończyła karierę w serialu. Teraz będzie błyszczała na parkiecie

Kolejną uczestniczką nowej edycji jest Anita Sokołowska. O jej udziale jako pierwszy poinformował Plotek. - Anitę od dawna prosili, by wystąpiła w programie. Zawsze odmawiała. Ale po tym co się stało, jak umarła w "Przyjaciółkach", produkcja na nią mocno naciskała, by się zgodziła. Tyle ludzi było smutnych, że dla nich zgodziła się na udział w programie. Poczuła popularność i to ja zachęciło - mówił wtedy nieoficjalnie informator z bliskiego grona aktorki. Teraz Polsat potwierdził te doniesienia. Sokołowska przez długi czas była związana z "Przyjaciółkami". Fani z pewnością kojarzą ją również z roli doktor Leny z serialu "Na dobre i na złe". Przyszła pora na taneczne show. Jak poradzi sobie na parkiecie? Sama aktorka jest pozytywnie nastawiona do swojego udziału. "Marzyłam o tym, by nauczyć się tańczyć tango. Mam nadzieję, że to się spełni w "Tańcu z Gwiazdami". Trzymajcie kciuki i wysyłajcie dobrą energię! - pisała na Instagramie.

"Taniec z Gwiazdami" Roszady dotknęły także jurorów. Kogo zobaczymy w nowej edycji?

Występy nowych gwiazd będzie oceniać odświeżone jury. Po raz kolejny fani będą mogli zobaczyć Iwonę Pavlović. To jednak jedyna osoba ze starego składu. Obok niej zasiądą: Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. Ta edycja zapowiada się wyjątkowo dobrze. Wśród potwierdzonych uczestników znaleźli się Maciej Musiał, Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Baleja. Będziecie oglądać? ZOBACZ TEŻ: Cichopek straciła posadę, a Hakiel dostał nową pracę. "To najnowsza informacja"

