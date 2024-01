Justyna dała się poznać w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka od razu przypadła do gustu Tomaszowi. Para świetnie się dogadywała w randkowym show. W finałowym odcinku uczestnik postanowił oświadczyć się ukochanej. W ostatnim czasie zakochani ograniczyli swoją aktywność w mediach społecznościowych. Co więcej, Justyna usunęła zdjęcia z partnerem. Fani zaczęli się zastanawiać, czy coś jest na rzeczy. Uczestniczka programu zszokowała również nowymi fotografiami. Zdecydowała się na kolejną metamorfozę.

"Rolnik szuka żony". Justyna przeszła prawdziwą metamorfozę. Tak wygląda w nowym wydaniu. Fani zachwyceni

Justyna po udziale w programie "Rolnik szuka żony" przeszła prawdziwą metamorfozę. Najpierw kompletnie zmieniła swoją sylwetkę. Później pokazała się w zupełnie nowej fryzurze. Ostatnio zdecydowała się na ogromną zmianę i w ten sposób dawna brunetka stała się blondynką. Napisała, że było to jej ogromne marzenie. Ostatnio pokazała na profilu na Instagramie, że znudziła jej się również stara fryzura. Teraz postawiła na grzywkę. Na co dzień jednak jej nie eksponuje. "Mam grzywkę, ale wolę spinać" - odpisała na InstaStories. Fani uczestniczki randkowego show uwielbiają jej nową odsłonę. "Justynko, ładnie ci w tym jasnym kolorku. Powolutku będzie tak jak sobie wymarzyłaś", "Bardzo ładnie pani wygląda w tych krótszych włosach i jasnym kolorze" - czytamy w mediach społecznościowych. Nie da się ukryć, że Justyna nie przypomina już dawnej siebie. A wy co sądzicie? Po więcej zdjęć Justyny zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Justyna odniosła się do plotek o rozstaniu z Tomaszem

Widzowie show "Rolnik szuka żony" wciąż martwią się o związek Tomasza i Justyny. Fani ciągle dopytują o odpowiedź na nurtujące ich pytania w sieci. W ostatnim czasie uczestniczka w końcu podjęła jakieś działania, aby wszystko wyjaśnić. Niestety, fani wciąż nic nie wiedzą. Justyna polubiła komentarze fanów, którzy pytali o relację z Tomaszem. "Jesteście dalej razem z panem z rolnika?", "Też się chętnie dowiem" - pisali w sieci. Nie odpisała jednak nic więcej. Obserwatorzy nie mają pojęcia, co Justyna chciała zasugerować. Czy swoją reakcją dała znać, że wszystko między nimi w porządku, czy może, że wkrótce poruszy ten temat? Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Nicola zmagała się z poważną chorobą. "Nigdy o tym nie mówiłam"

