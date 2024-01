"Taniec z Gwiazdami" nieustannie cieszy się sporym zainteresowaniem i przyciąga tabuny widzów przed telewizory. Już niebawem będziemy mieli okazję oglądać kolejną odsłonę show. Nie zobaczymy w niej jednak starego składu jury. W programie zabraknie Michała Malitowskiego, Andrzeja Piasecznego oraz Andrzeja Grabowskiego. W zamian za to poczynania uczestników oceniać będą: Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. Niedawno udało się ustalić pierwsze nazwiska gwiazd, które pojawią się na parkiecie. Polsat oficjalnie poinformował, że w tej edycji wystąpią: Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Maciej Musiał. Czyżby szykował się wielki powrót słynnego choreografa? W sieci aż huczy od plotek i spekulacji na ten temat. Poznajcie szczegóły.

"Taniec z Gwiazdami". Marcin Hakiel wróci na parkiet? "To najnowsza informacja"

Według informacji portalu Pomponik w kolejnym uczestnikiem 16. sezonu "Tańca z Gwiazdami" ma być właśnie Marcin Hakiel. "Marcin Hakiel wystąpi w 'Tańcu z Gwiazdami'! To najnowsza informacja" - czytamy w artykule. Jak do tej pory tancerz nie zdecydował się jednak zabrać głosu i nie udzielił komentarza w sprawie. Premiera najnowszej edycji show zaplanowana jest na niedzielę 3 marca. Myślicie, że zobaczymy w niej Marcina Hakiela? O tym z pewnością przekonamy się już niebawem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Taniec z Gwiazdami". Marcin Hakiel snuł powrotowe wizje już wcześniej. W tej roli chciał się sprawdzić

Marcin Hakiel był związany z "Tańcem z Gwiazdami" od pierwszego sezonu, który trafił do emisji w 2005 roku. Wówczas tańczył w parze z Katarzyną Skrzynecką. Największą sławę i rozpoznawalność przyniosły mu jednak występy u boku Katarzyny Cichopek. Para wygrała i otrzymała Kryształową Kulę. Jakiś czas temu w rozmowie z Żurnalistą tancerz wyznał, że chętnie powróciłby do programu. - Ze mną były prowadzone już rozmowy. Potem ten program był zawieszony (...). Ja jestem otwarty i w sumie mnie już chcieli do tej edycji, która się odbyła tuż po rozwodzie, ale nie byłem na tym etapie i powiedziałem, że chciałbym prosić o pauzę, bo po prostu nie chciałem tak wszystkiego naraz. Dzisiaj mam na to czas - wyznał. Po czym przyznał, że najchętniej zadebiutowałby w roli jurora: - Najbardziej bym chciał jako juror, bo mam już trochę lat, ale jak trzeba będzie zatańczyć, to zatańczę - stwierdził.

