"Razem odNowa" to nowy program telewizyjny emitowany na antenie TVN. Format prowadzony jest przez Ewę Chodakowską oraz Joannę Krupę, a jego głównym założeniem jest pomoc parom z wieloletnim stażem, które dopadł kryzys. W drugim odcinku show widzowie mieli okazję poznać Monikę i Patryka. Małżeństwo zawisło na włosku, gdy kobieta postanowiła odejść do kolegi z pracy. Ta relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a Monika i Patryk postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. Nie obyło się jednak bez przeciwności losu. Kobieta zwierzyła się Ewie Chodakowskiej, że nie jest usatysfakcjonowana z pożycia intymnego z mężem.

"Razem odNowa". Monika i Patryk poradzili sobie z intymnym problemem. "Jest zupełnie inaczej, niż było na początku"

Publiczne wyznanie spowodowało sporą falę krytyki w mediach społecznościowych. W rozmowie z serwisem Plejada uczestniczka wspomina bolesne doświadczenie związane z hejtem. Podkreśla jednak, że sam udział w programie odbiera bardzo pozytywnie.

Zaraz po emisji odcinka zadzwoniła do mnie Ewa Chodakowska ze słowami wsparcia. Chciała dodać nam otuchy, spytać, jak się czujemy. Rozmawiała również z moim mężem. Później dzwoniła pani psycholog i pytała, jak sobie radzimy z hejtem, który niestety bardzo nas zaskoczył i był nieprzyjemny. Dała nam wiele cennych rad. Do tej pory jesteśmy w stałym kontakcie zarówno ze specjalistką, jak i z prowadzącymi - opowiadała.

W dalszej części Monika zdradziła, że początkowo mąż był sceptycznie nastawiony do udziału w programie. Teraz jego podejście się zmieniło. Wraz z upływem czasu zdecydował się otworzyć i zaufać specjalistom. Aktualnie korzysta również z pomocy psychiatry, który przyczynił się do uporania z problemem intymnym. "Po programie Patryk jeździł do seksuologa, miał kilka wizyt, natomiast niezbędne okazało się leczenie farmakologiczne. Mąż trafił więc do psychiatry i obecnie leczy się na miejscu, w Słubicach. Dostaje leki, sytuacja się poprawiła. Jest zupełnie inaczej, niż było na początku" - wyznała. Po czym zapewniła, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jest gotowa uczestniczyć w terapii razem z nim. "Na ten moment Patryk radzi sobie dobrze, widzimy poprawę i idziemy w dobrym kierunku" - oznajmiła.

"Razem odNowa". Monika i Patryk zdecydowali się na szczerość. "Chcieliśmy, by ludzie zobaczyli, że to jest do przezwyciężenia"

W tej samej rozmowie Monika podkreśliła, że długo zastanawiała się z mężem, czy poruszać w telewizji problem pożycia intymnego. Mimo wszystko zdecydowali się o nim opowiedzieć. W ten sposób chcieli dodać innym parom otuchy.

Wiedziałam, że to będzie dla niego trudny temat, zresztą pewnie dla każdego mężczyzny, dlatego długo o tym rozmawialiśmy. Patryk wyraził zgodę, powiedział OK, jeżeli ten program ma nam pomóc, to powiedzmy o tym publicznie. Więc zdecydowaliśmy się na szczerość, zaufaliśmy specjalistom. Chcieliśmy przełamać tabu, pokazać, że nawet o tak intymnej kwestii, jaką są problemy ze wzwodem, można mówić publicznie, próbować sobie z nią poradzić, pokonać problem i iść do przodu. Chcieliśmy, by ludzie zobaczyli, że to jest do przezwyciężenia - mówiła.

Na sam koniec Monika przyznała, że po udziale w programie zupełnie inaczej patrzy na swoje potrzeby. Oprócz tego o wiele bardziej docenia uczucie męża. "Po programie musieliśmy się na nowo dotrzeć i polubić, bo tego właśnie brakowało w naszym związku. Nie było między nami głębszego porozumienia. Teraz istotne jest nie tylko zaspokojenie seksualne, ale również emocjonalne" - wyjaśniła.