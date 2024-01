Kiedy Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik, byli posłowie PiS, po prawomocnym wyroku sądu zostali osadzeni w zakładach karnych, w ramach sprzeciwu zdecydowali się na głodówkę. Po kilku dniach stan zdrowia pierwszego z nich się pogorszył i trafił do szpitala. Wiemy już, że skazany polityk przeszedł badania i wrócił na noc do zakładu karnego. Przewiezienie byłego posła PiS do szpitala karetką relacjonowała "na żywo" TV Republika. Jeden z użytkowników portalu X (Twitter) zauważył jednak, że przez ponad godzinę pokazywano ten sam materiał setki razy.

TV Republika nadaje "na żywo". Zapętlili nagranie z karetką Kamińskiego... 248 razy. "Policzyłem"

"Wiecie jak wygląda tępa propaganda?" - zaczyna internauta na profilu o nazwie Nocny Pingwin. Kolejno wskazuje, że stacja TV Republika pokazała nagranie z karetką grubo ponad 200 razy. "W Telewizji Republika, niemalże w zapętleniu, odtwarzane jest nagranie karetki zabierającej Kamińskiego na SOR. Od godziny 21:18 do północy nagranie odtworzono łącznie 248 razy - policzyłem. W trakcie pisania tego posta karetka ciągle jeździ" - napisał internauta. Co na to komentujący? Część z nich kpi z sytuacji, a drudzy zauważają, że TV Republika to stacja prywatna, przez co może nadawać w taki sposób, jaki podoba się jej włodarzom. "A dojechała gdzieś?", "Kiedyś też włączyłem na godzinę TV Republika. I też cały czas w zapętleniu leciał ten sam materiał. Ale jak ktoś to lubi, to niech ogląda. Prywatna stacja, to niech sobie nadaje, co chce", "Rozumiem, że propaganda w TVP była nie do przyjęcia, bo szło to z publicznej kasy, ale co cię obchodzi Republika? Nie podoba ci się, to nie oglądaj" - dyskutują internauci.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani w grudniu prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w czasie, gdy byli szefami CBA. Politycy udali się do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Andrzeja Dudy. Tam zatrzymała ich policja, trafili do aresztu, a następnie do zakładów karnych. Prezydent zapowiedział, że wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec obu polityków PiS.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl