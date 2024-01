Nicola to uczestniczka dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony", w której walczyła o względy Dariusza. Choć mężczyzna wybrał właśnie ją spośród pozostałych kandydatek, to ostatecznie ich relacja nie przetrwała próby czasu. - Nie poczułem "czegoś więcej" i zakończyłem ten związek - zdradził Dariusz Marcie Manowskiej w finale programu. Nicola dzięki udziałowi w "Rolniku" zdobyła sporą popularność, którą stara się na co dzień wykorzystać w mediach społecznościowych. Niedawno otworzyła się na Instagramie w temacie zdrowia.

"Rolnik szuka żony". Nicola dostaje wiadomości od widzów o depresji

Nicola ujawniła na Instagramie, że w ostatnim czasie dostaje dużo wiadomości od internautów na temat zdrowia psychicznego. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zasugerowała, że depresja to choroba naszych czasów. - Jest mi ogromnie przykro, jak wielu z nas przeżywa teraz gorszy czas i jest takich osób coraz więcej. Zastanawiam się często, czym jest to spowodowane. Chyba przez tę szybkość tego świata, to wszystko, co się wokół dzieje - powiedziała.

"Rolnik szuka żony". Nicola zmagała się z depresją. "Nigdy o tym nie mówiłam"

Nicola zdobyła się tym samym na osobiste wyznanie. Jako nastolatka zmagała się z depresją. "Nigdy o tym nie mówiłam publicznie i nie chciałam o tym mówić, ale jeśli ma to komuś pomóc, to zrobię to. Na tym zdjęciu widzicie mnie w wieku 17 lat, z depresją, bez jakiejkolwiek nadziei, że będzie dobrze" - czytamy. Nicola wyznała, że udało jej się wygrać z podstępną chorobą, choć nie było łatwo. Dziś pragnie jednak uświadamiać innym, że z wielu momentów kryzysowych da się wyjść.

"Czemu pokazuję wam to zdjęcie i o tym mówię? Bo pokonałam to cholerstwo pięć lat temu. I też nie wierzyłam, że będzie dobrze. Niech to stories temu, kto nie ma nadziei, ją da (i pokaże - red.), że z depresji można wyjść. Nie jest to proste, ale jest możliwe. Będę się dziś za was modlić, za tych wszystkich, którzy stracili już nadzieję, lub po prostu źle się mają" - napisała uczestniczka "Rolnik szuka żony". Pełen wpis znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Nicola z 'Rolnik szuka żony'

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.