W "Pytaniu na śniadanie" nadal nie brakuje zmian. Właśnie okazało się, że śniadaniówkę opuszczają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Z kolei 21 stycznia na antenie formatu zadebiutowała nowa para prowadzących - Klaudia Carlos i Robert El Gendy. Prezenterzy poprowadzili również najnowsze wydanie "Pytania na śniadanie" 23 stycznia. Podczas analizowania informacji ze świata show-biznesu doszło między nimi do niezręcznej sytuacji.

"Pytanie na śniadanie" Robert El Gendy upomniał Klaudię Carlos

Klaudia Carlos i Robert El Gendy coraz lepiej czują się przed kamerami "Pytania na śniadanie". Przypomnijmy, że nie jest to dla nich pierwszyzna. El Gendy prowadził niegdyś "Pytanie na śniadanie" u boku Macademian Girl. Z kolei Klaudia Carlos w 2011 roku była współgospodynią pierwszej śniadaniówki TVP - "Kawa czy herbata?". Mimo że widać, iż Carlos i El Gendy dogadują się w programie, to 23 stycznia, kiedy prowadzili sekcję "Czerwony dywan", doszło między nimi do niezręcznej sytuacji. Wszystkiemu winna była różnica zdań na temat pomysłu Reese Witherspoon, która na Instagramie chwaliła się, że zjada... śnieg.

Prowadzący, kiedy usłyszeli, że hollywoodzka gwiazda zgarnia śnieg w kubki, a następnie okrasza go polewą, by następnie zalać kawą, nie kryli zdziwienia. W pewnym momencie Klaudia Carlos rzuciła jednak: - Można tak jeść, dlaczego nie? - usłyszeli widzowie. Wówczas do akcji wkroczył Robert El Gendy, który próbował ratować sytuację i jednocześnie upomniał koleżankę po fachu. - Nie, nie można. Oglądają nas też młodzi widzowie. Tam jest dużo zarazków - podkreślił.

I faktycznie jedzenie śniegu, delikatnie mówiąc, nie jest najlepszym pomysłem. Jak czytamy na portalu zdrowie.gazeta.pl śnieg, podobnie jak deszcz, jest zanieczyszczony. Mogą w nim być m.in. kurz, bakterie, a nawet odchody. Jego spożywanie może doprowadzić do rozstroju żołądka, biegunki oraz wymiotów. Portal powołuje się przy tym na komentarz lekarki Pierrette Mimi Poinsett. - Jeśli mieszkasz w mieście, zwłaszcza w pobliżu spalin z samochodów i fabryk, śnieg w twojej okolicy może zawierać pewne zanieczyszczenia. Śnieg wiejski może zawierać kawałki obornika - czytamy. Więcej na ten temat TUTAJ.

Nowe pary w "Pytaniu na śniadanie" nie mają łatwego startu

Przypomnijmy, że w "Pytaniu na śniadanie" zadebiutowali niedawno również Robert Stockinger i Joanna Górska. Nim jednak jeszcze pojawili się w studiu formatu, już spadł na nich hejt. Nie brakowało nieprzychylnych komentarzy widzów, którzy bezzasadnie byli uprzedzeni do tego duetu. Władze śniadaniówki nauczone doświadczeniem przed debiutem Roberta El Gendego i Klaudi Carlos wydali specjalne oświadczenie i zaapelowali do widzów programu.