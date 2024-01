Julia von Stein dała się poznać widzom TTV dzięki udziałowi w kontrowersyjnym reality show - "Królowe życia". Dziś celebrytka występuje natomiast w "Diabelnie boskich", formacie, który bardzo przypomina wspomniany format. Niedawno Julia podzieliła się na Instagramie fotografią z przeszłości. Na zdjęciu widzimy nastoletnią von Stein. Bohaterka reality show wykazała się dystansem do siebie.

"Królowe życia". Tak wyglądała nastoletnia Julia von Stein. "Cuda się zdarzają"

Julia von Stein chwali się swoim luksusowym życiem zarówno na antenie TTV, jak i w mediach społecznościowych. Projektantka trumien nie ukrywa swojego zamiłowania do markowych dodatków i ekskluzywnych aut. Gwiazda "Diabelnie boskich" przyznaje się także do korzystania z zabiegów upiększających. Niedawno pokazała, jak wygląda bez doczepionych włosów. Ostatnio natomiast udostępniła swoje zdjęcie z przeszłości, które pojawiło się na jej fanpage’u. Celebrytka prezentowała się wówczas zupełnie inaczej. Na fotografii Julia jest brunetką, nie ma też na twarzy makijażu. Von Stein pokusiła się też o autoironiczny komentarz. Jeśli chcecie zobaczyć, jak projektantka trumien wyglądała jako nastolatka, zajrzyjcie do naszej galerii.

Cuda jednak się zdarzają - napisała pod zdjęciem.

Julia von Stein przyznała, że była zdradzana. "Momentami nie chce się żyć"

Jakiś czas temu Julia von Stein wystąpiła w programie "Bliżej Gwiazd". Projektantka trumien opowiedziała w nim między innymi o swoich relacjach z mężczyznami. Celebrytka wyznała, że była zdradzana wielokrotnie. Zdradziła, że takie sytuacje powodowały u niej kompleksy i popychały ją ku medycynie estetycznej. - Doświadczyłam wielu zdrad. Kiedy ciężko pracujesz cały dzień, przychodzisz do swojego mieszkania i zastajesz swojego mężczyznę w swoim łóżku z inną kobietą, to momentami nie chce się żyć. Ja taką sytuację miałam, ciężko było mi się po tym podnieść. Ale wtedy, z pewnością siebie wstałam i z powiedziałam "wypie… z mojego mieszkania. Możecie robić co chcecie, ale nie pod moim dachem". I gdy drzwi się zamknęły, zostałam z tym sama. Zostajesz z bólem, płaczem, obwinianiem siebie. Co zrobiłam źle, że facet mnie zdradził? Czy jestem taka brzydka, że facet mnie nie chce? I to niejednokrotnie były impulsy do tego, żeby swoją urodę poprawić. Nie byłam najpiękniejsza jako nastolatka, ale nie byłam też tak odrażająca, żeby patrząc w lustro, siebie nienawidzić. A były takie momenty. Najwięcej problemów, które miałam w życiu, było przez mężczyzn - przyznała.

