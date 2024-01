"Chłopaki do wzięcia", to program, który debiutował na antenie Polsatu ponad dziesięć lat temu. Historie kawalerów z mniejszych miejscowości podbiły serca widzów, a ulubieni bohaterowie zyskali ogromną popularność. Jednym z nich jest 31-letni Sebastian zwany "Jezusem". Skąd taki pseudonim? Wystarczy spojrzeć na jego wizerunek. Długie włosy i gęsty zarost prawie całkowicie zasłaniają mu twarz. Jak sam twierdzi, nieokiełznany wygląd pozwala mu poczuć się bliżej natury. Kilka lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Na starych zdjęciach trudno go poznać.

"Chłopaki do wzięcia". Sebastian bez brody i długich włosów. Przeszedł metamorfozę w innym show

W 2017 roku Sebastian wziął udział w popularnym programie TTV "Druga twarz". Format polegał na całkowitej odmianie wyglądu osób, które swoją aparycją nierzadko wzbudzały na ulicach miast kontrowersje. W trakcie programu Sebastian poddał się metamorfozie. Na zdjęciu już po przeprowadzonej zmianie wygląda jak zupełnie inny człowiek. Gładko ogolony i zadbany, nie przypomina siebie w aktualnej wersji "człowieka lasu". - Jesteś naprawdę piękny - wyznała prowadząca Karolina Gilon w programie "Druga twarz". Mimo wielu pochwał (również widzów w internecie) bohater hitu Polsatu nie zdecydował się na utrzymanie wyglądu zaproponowanego w "Drugiej twarzy", co widzimy w kolejnych odcinkach "Chłopaków do wzięcia".

Sebastian z 'Chłopaków do wzięcia' w programie 'Druga twarz' Fot. YouTube / TTV [Druga twarz]

"Chłopaki do wzięcia". Sebastian zaczynał od kanału na Youtube

Sebastian ma dość nieoczywistą historię swojego bycia w mediach. Zaczął od prowadzenia kanału na YouTube, kiedy był osobą w kryzysie bezdomności i pomieszkiwał w lesie. To tam nagrywał filmiki i dzielił się z widzami alternatywnymi metodami na codzienne życie. Pokazywał m.in. nagrania z jogi śmiechu, jak i jedzenia muchomorów. "Kocham kochać. Kochaj życie i baw się nim. Filmy inspirujące przekazywaniem dobrej energii i dawki śmiechu. Tylko wariaci są coś warci!" - pisał na YouTubie. Nagrania przyniosły mu rozpoznawalność w mediach społecznościowych, a nieco później Sebastian trafił do "Chłopaków do wzięcia".

'Chłopaki do wzięcia'. Sebastian 'Chłopaki do wzięcia'. Sebastian jest zadłużony/ fot. Facebook/ Chłopaki do wzięcia