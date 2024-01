Wiosną na antenę Polsatu po dłuższej przerwie w końcu powróci "Taniec z Gwiazdami". Edward Miszczak postarał się, aby w 14. edycji nie zabrakło pierwszoligowych celebrytów. Do tej pory ogłoszono trójkę uczestników: Macieja Musiała, Roksanę Węgiel i Małgorzata Ostrowska-Królikowska. We wtorek 23 stycznia ogłoszono kolejnego uczestnika. To znany dziennikarz radiowy. Fani programu nie kryją podekscytowania.

"Taniec z Gwiazdami". Znamy kolejnego uczestnika. "Szykuje się bardzo mocna edycja!"

Na oficjalnym instagramowym profilu "Tańca z Gwiazdami" pojawiły się personalia kolejnego uczestnika. Będzie nim Kamil Baleja, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jeden z nich został opublikowany przez Radio Zet, na antenie którego występuje prezenter.

Kamil, proszę tam na siebie uważać. Nie spóźniaj się na treningi, słuchaj trenerów, bądź grzeczny, notuj wszystko… "Taniec z Gwiazdami" zaopiekujecie się nim dobrze, prawda? - czytamy w komentarzu.

Baleja nie omieszkał odpowiedzieć. "Po tylu latach małżeństwa mogę wreszcie iść legalnie w tango!" - zażartował dziennikarz. Fani "Tańca z Gwiazdami" są zachwyceni nowym uczestnikiem. Internauci twierdzą, że Edward Miszczak sprostał zadaniu. "Super! Szykuje się bardzo mocna edycja! Warto było zrobić przerwę", "Jak ostatnie edycje kulały mocno, tak teraz sobie podbiliście oglądalność, aż się nie mogę doczekać, kto jeszcze będzie. Do tej pory ciekawie jest. No nic, będzie trzeba oglądać po latach znowu", "To już teraz mam swojego faworyta! Będę mocno trzymać kciuki i głosować" - ekscytowali się komentujący.

Kamil Baleja i Agnieszka Kaczorowska Instagram/kamil_baleja

"Taniec z Gwiazdami". Małgorzata Ostrowska-Królikowska zatańczy w programie. Tyle ma zarobić za odcinek

Jedną z uczestniczek nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" będzie też Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Choć informacja została potwierdzona dopiero niedawno, o udziale aktorki w programie mówiło się od jakiegoś czasu. Spekulowano też na temat kwoty, którą gwiazda "Klanu" ma otrzymać za każdy odcinek. To całkiem spora suma. - Aktorka dostała dziesięć tys. za odcinek. Przy takiej gwieździe może być tak, że niezależnie ile wytańczy, ma zagwarantowaną kasę za trzy-cztery odcinki. Jak dojdzie wyżej lub wygra, to wiadomo, zarobi więcej - twierdzi informator serwisu ShowNews.pl.