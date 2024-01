Tammy i Amy Slaton to uczestniczki programu "Siostry wielkiej wagi". Siostry na oczach kamer zrelacjonowały swoją żmudną walkę z otyłością, która zagrażała ich życiu. Problemy z wytrwaniem w założeniu miała w szczególności pierwsza z nich, lecz ostatecznie udało jej się zrzucić na tyle kilogramów, aby przejść konieczną dla zdrowia operację. Jakiś czas temu w życiu Tammy wydarzyła się też ogromna tragedia - zmarł jej mąż, Caleb Willingham. Ostatnio zaskoczyła widzów wyznaniem, że nie spotyka się już z mężczyznami. Idąc za ciosem, niedługo później ogłosiła na Facebooku swoją nową partnerkę.

"Siostry wielkiej wagi". Tammy po śmierci męża stroni od mężczyzn. Zaskoczyła wyznaniem

Ogłoszenie związku Slaton i partnerki zniknęło z Facebooka po zaledwie dwóch tygodniach. Celebrytka zaktualizowała opis biografii na TikToku na słowa: "To była moja wina i naprawdę mi przykro". To jednak nie wszystko, bowiem wrzuciła także filmik wideo z napisem: "Nadal jestem w tobie zakochana". Nie jest jednak jasne, czy słowa odnoszą się do zmarłego męża, czy byłej partnerki Slaton. Zdjęcia Tammy z programu "Siostry wielkiej wagi" znajdziecie w galerii u góry strony.

"Siostry wielkiej wagi". Historia Tammy i Caleba. Ich miłość zakończyła nagła śmierć

Przypominamy, że Tammy Slaton niedawno straciła męża, Caleba Willinghama, którego poznała w Centrum Rehabilitacji Windsor Lane w Gibsonburg. Para walczyła tam o swoje zdrowie, wspierając się w niełatwym czasie. Ich uczucie rozwinęło się dość szybko - w około rok od poznania roku para w listopadzie 2022 roku stanęła już na ślubnym kobiercu. W wywiadzie dla magazynu "People" Tammy wyznała, że Caleb był miłością jej życia i od razu odnalazł wspólny język z jej bliskimi. Niestety, siedem miesięcy po ślubie Willingham zmarł nagle w wieku 40 lat. Przyczyna śmierci męża Slaton jest nieznana. Uczestniczka reality show użyła prochy ukochanego do stworzenia biżuterii, pierścionka i naszyjnika w kształcie nuty. Ozdoby pozwalają jej codziennie mieć przy sobie cząstkę męża. Śledzicie losy bohaterek "Siostry wielkiej wagi"?

