Program Polsatu z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej cieszy się coraz większą popularnością. Przypominamy, że podobnie jak Doda w formacie "12 kroków do miłości", "królowa życia" szuka kandydata na partnera przed kamerami. W tym celu przemierza Polskę wszerz i wzdłuż, poznając mężczyzn z różnych grup społecznych. Towarzyszy jej syn, Conan, oraz przyjaciel, Jacek Wójcik, doskonale znany widzom z poprzedniego formatu celebrytki w TTV. W siódmym odcinku "Dagmara szuka męża" Kaźmierska przyjedzie do Zabrza, gdzie zapozna górnika, Jakuba.

"Dagmara szuka męża". Kandydat poda Kaźmierskiej herbatkę w lesie. Z innym zejdzie do kopalni

Jakub zaprosi Dagmarę i jej towarzyszy do... kopalni. Tam jednak dojdzie do niespodziewanego zwrotu akcji. W podziemiach wyłoni się konkurent, który zdaje się być znacznie bardziej wygadany od Jakuba. Kiedy Kaźmierska opuści śląskie kopalnie, wybierze się do Siedlec, gdzie będzie chciał ją oczarować kolejny adorator. Robert sięgnie po niestandardowe metody - poezję, ciasteczka i miętową herbatę. Otoczka sprawi, że Dagmara otworzy się na temat swojego dzieciństwa. Czy to jednak wystarczy? Siódmy odcinek show "Dagmara szuka męża" zostanie w poniedziałek, 15 stycznia o godz. 22.00 w Super Polsat.

"Dagmara szuka męża" jest hitem Polsatu. Trafił już na główny kanał stacji

"Dagmara szuka męża" trwa w najlepsze, a Kaźmierska ma niezłe powody do świętowania. Program z jej udziałem okazał się niemałym sukcesem dla Polsatu. Włodarze stacji podjęli decyzję, że show będzie pokazywane także w głównym kanale stacji. Przypominamy, że od grudnia show "Dagmara szuka męża" emitowane jest w poniedziałki o 22.00 w kanale Super Polsat. Od 13 stycznia natomiast program można oglądać też w Polsacie - w soboty o 15.45. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualne Media, średnia widownia premierowych odcinków cyklu do 25 grudnia wyniosła 173 tys. osób, co przełożyło się na 1,78 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 2,02 proc. w grupie 16-49 i 1,93 proc. w grupie 16-59. Oglądacie "Dagmara szuka męża"?