Mimo że pierwsze finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można było śledzić właśnie TVP, organizacja Jerzego Owsiaka przestała być tam mile widziana, gdy władanie nad publiczną stacją przejął PiS. W ostatnich latach wzmianki o finale WOŚP trwały po kilkanaście sekund, a redakcja "Wiadomości" posunęła się nawet do wymazywania charakterystycznych serduszek. W końcu idą zmiany. Jak dowiedziała się Plejada, w niedzielę 28 stycznia 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można oglądać nie tylko w TVN-ie, ale też na antenach TVP1, TVP2, TVP Info oraz w kanałach regionalnych stacji.

28. Finał WOŚP w TVP. Stacja otrzyma sygnał do transmisji

TVN nadal pozostaje partnerem medialnym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jednak w tym roku Telewizja Polska postarała się, aby wejścia ze studia organizacji pojawiały się także na jej antenie. "Telewizja Polska otrzyma sygnał do transmisji 32. finału ze studia WOŚP-u, które w tym roku powstaje na błoniach PGE Narodowego. Dzięki temu wybrane momenty wydarzenia, które produkowane jest zewnętrznie dla TVN-u, będą pokazywane przez całą niedzielę na antenach TVP" - przekazała Plejadzie osoba z Telewizji Polskiej.

Co więcej, wejścia nie tylko z oficjalnego studia, ale też realizowane przez reporterów TVP na temat WOŚP planowane są już od rana podczas niedzielnego "Pytania na śniadanie". W Telewizji Polskiej będzie można obejrzeć również światełko do nieba, które zaplanowano tuż po godzinie 20. Transmisja odbędzie się jeszcze w trakcie programu "19.30" lub zaraz po jego zakończeniu.

Jerzy Owsiak podczas WOŚP Jerzy Owsiak podczas WOŚP, Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Jerzy Owsiak wzruszony zmianami w TVP

Materiał o nadchodzącym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawił się w "19.30" już na początku roku. Obejrzał go Jerzy Owsiak, który nie krył wzruszenia ze zmian w Telewizji Polskiej. "Puszki, sprzęt, wolontariusze, podsumowanie naszych działań, plakat, nawet pani prezydent Gdańska! Na końcu kalendarz i palec na 28 stycznia! Gra z nami każdy, kto ma na to ochotę, ale przynajmniej bardzo wielu rodaków, którzy do tej pory oglądali tylko TVP, będzie wiedziało, kiedy finał ma miejsce! Po ośmiu latach - dziękuję Telewizji Polskiej! Ale wieczór" - pisał na Facebooku.

Przypomnijmy, że mottem tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest "Tu wszystko gra OK", a cel finału brzmi: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Jak czytamy na oficjalnej stronie, zebrane pieniądze fundacja planuje przeznaczyć na zakup urządzeń dla diagnostyki obrazowej, diagnostyki czynnościowej, diagnostyki endoskopowej, rehabilitacji oraz torakochirgurgii. Plotek w tym roku ponownie wspiera WOŚP. Na naszej aukcji możesz wylicytować m.in. gwiazdorską relację z wybranego przez siebie eventu. Po szczegóły zapraszamy tutaj.