'Farma'. Seweryn ma poważny problem. 'Moje ciało się tego domaga'

Na początku stycznia na antenę Polsatu powróciła "Farma". W trzeciej edycji tytułowa farma znajduje się w środku lasu i już od początku poprzeczka postawiona była bardzo wysoko, bo uczestnicy musieli zacząć od przygotowania dla siebie miejsca do mieszkania. W budynku brakowało okien i łózek. Widzowie w pierwszym odcinku mieli okazję poznać same uczestniczki, które na miejscu powitały niezawodne prowadzące, Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska. Do pań wkrótce dołączyli też panowie. Atmosfera gęstnienie z odcinka na odcinek. Szybko w programie doszło do pierwszych starć i jak się okazuje, jednym z największych wyzwań wcale nie są ekstremalne warunki, ale przede wszystkim towarzystwo innych uczestników. Między Kamilą a Amandą doszło do ostrej wymiany zdań. - Jesteś wredna, chamska i wyniosła - podsumowała "koleżankę" Amanda. Więcej przeczytacie tutaj. W najbliższym odcinku show na widzów także czeka duża dawka emocji. Wszystko przez braki jedzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Farma". Influencer będzie błagał o jedzenie

"Farma". Uczestnicy narzekają na braki jedzeniowe. Najmocniej odczuje to Seweryn

Jednym z uczestników "Farmy" jest influencer Seweryn Kiełpin. 35-latek wcześniej był bramkarzem i związany był z Katią, z którą tworzył popularne treści na TikToku. Mimo że teraz jest na "piłkarskiej emeryturze" to sport pełni w jego życiu bardzo ważną rolę. Influencer trenuje sztuki walki i spędza dużo czasu na siłowni. W utrzymaniu dobrej formy niezwykle istotna jest także zbilansowana dieta. W programie czekało na niego ogromne wyzwanie. Uczestnicy "Farmy" od kilku dni głodują. Dla Seweryna stanowi to ogromną trudność, bo nie może jeść tego, co zazwyczaj znajduje się w jego dokładnie opracowanym jadłospisie. Osłabiony influencer w najnowszym odcinku show będzie wręcz błagał o jedzenie. Kiedy tylko nadarzy się okazja, zrobi wszystko, aby zwiększyć swoje racje żywieniowe. Co się wydarzy? "Farma" już 23 stycznia 20:00 w Polsacie.

Czuję, że moje ciało bardzo mocno domaga się większej kaloryczności. Uczciwe byłoby, gdyby osoby, które ciężej pracują, dostawały więcej - stwierdził uczestnik.

'Farma'. Influencer domaga się jedzenia fot. mat. prasowe Polsat

"Farma". Adam z "Rolnik szuka żony" miażdży show. "To miała być konkurencja?"

Program "Farma" cieszy się sporą popularnością widzów. Show zostało ostatnio skomentowane przez jednego z uczestników programu "Rolnik szuka żony". Pamiętacie Adama Dzieżyca? Był jednym z kandydatów Kamili Boś i pojawił się w ósmej edycji show. Adam podzielił się swoją opinią na temat programu "Farma". Jak się okazuje, nie ma o produkcji najlepszego zdania. "Obejrzałem dziś pierwszy i ostatni raz program "Farma" i jestem strasznie rozczarowany. Miała to być konkurencja dla programu "Rolnik szuka żony". Pytam, w czym?" - skwitował na InstaStories. Więcej przeczytasz tutaj.