Program "Rolnicy. Podlasie" zdobył ogromną popularność wśród widzów. Format jest emitowany w telewizji Fokus TV. Opowiada historię bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne. Niewątpliwie, najwięcej popularności zdobyli Andrzej i Gienek z Plutycz. Syn i ojciec tworzą nietuzinkowy duet, który od dawna zabawia publiczność przed telewizorami. Co więcej, mężczyźni są aktywni w mediach społecznościowych. Założyli nawet kanał na platformie Youtube, który jest obserwowany przez ponad 110 tysięcy użytkowników. Jakiś czas temu Gienek martwił się, że jego syn nie ma żadnej partnerki. Czy w końcu to się zmieniło?

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej znalazł swoją drugą połówkę? Tak się wygadał przed kamerami

Andrzej z Plutycz w ostatnim czasie musiał zmierzyć się z naprawą ściany w oborze. Okazało się, że byk rolnika chciał za wszelką cenę się przedostać do krowy. Ta sytuacja sprawiła, że rolnik odbył refleksję na temat relacji romantycznych. Jak wiadomo, u boku 41-latka nie ma żadnej partnerki. Czy aby na pewno nic się nie zmieniło w tej kwestii? Słowa mężczyzny mówią same do siebie. Andrzej porównał ludzi do zwierząt. - U ludzi jest podobnie tak jak u zwierząt. Jak chce się kogoś poznać, to mężczyzna potrafi tysiące kilometrów przejechać za tą drugą połówką. Bo ja coś o tym wiem, u mnie też taka sytuacja jest. Tak samo byk. Poczuł, że coś mu może wyjść z tego i wyłamał ścianę - powiedział bez wahania rolnik. Myślicie, że znalazł w końcu prawdziwą miłość? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

'Rolnicy. Podlasie'. Andrzej fot. screen Fokus TV

"Rolnicy. Podlasie". Jakie wykształcenie ma Andrzej z Plutycz?

Andrzej z Plutycz spełnia się jako rolnik. Bohater programu "Rolnicy. Podlasie" szybko stał się gwiazdą. Nie da się ukryć, że mężczyzna zna się na swoim zawodzie i świetnie radzi sobie na gospodarstwie. Zajmuje się również zwierzętami. Fani od jakiegoś czasu zastanawiali się, czy Andrzej uczęszczał do specjalnej szkoły. W końcu Gienek zdradził, jakim wykształceniem może pochwalić się jego syn. Okazało się, że rolnik zakończył edukację na poziomie szkoły średniej. Nie chciał kontynuować nauki. - Przyjeżdżali na chama go na studia zabrać. Nie chciał i już - powiedział Gienek w rolniczym show. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz ma plan na podryw. "Zrobimy z mego starego domu pałac"