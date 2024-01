Nadchodzący sezon "Tańca z Gwiazdami" wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Wszystko za sprawą zmian wdrożonych przez Edwarda Miszczaka. Nowy szef Polsatu zrobił na wiosnę generalne porządki. W dawnym składzie jury pozostała jedynie Iwona Pavlović, która z programem związana jest od samego początku. Andrzej Grabowski, Andrzej Piaseczny i Michał Malitowski pożegnali się z show. Kogo zobaczymy w nowych odcinkach? Tym razem oceniania tanecznych popisów gwiazd podjęli się Ewa Kasprzyk i Rafał Maserak. Widzowie z napięciem czekają także na oficjalne potwierdzenie listy uczestników. Ostatnio zebraliśmy dla was wszystkie "przecieki", które sprawdziły się w przypadku Macieja Musiałowskiego i Roksany Węgiel. Właśnie potwierdziły się plotki, co do udziału jednej z aktorek. Swoich sił na parkiecie spróbuje Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

"Taniec z Gwiazdami". To już oficjalne! Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest jedną z uczestniczek

Na oficjalnym profilu programu "Taniec z Gwiazdami" właśnie potwierdzono udział w show Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, którą widzowie "Klanu' pokochali za rolę Grażynki. Wcześniej pisaliśmy o przeciekach dotyczących gaży aktorki. Edward Miszczak miał czym skusić ją do udziału w show, bo zaproponowano jej naprawdę atrakcyjne warunki. Jak myślicie, poradzi sobie na parkiecie? "Nowy tydzień i nowa uczestniczka 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" - Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek. Wykreowała postać Grażynki w serialu "Klan". Od paru lat w Kudowie-Zdroju łączy polskich i czeskich artystów na Festiwalu im. Pawła Królikowskiego, który organizuje z rodziną. Będziecie trzymać kciuki za Małgosię na naszym parkiecie?" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Wygląda na to, że aktorka nie może się już doczekać premierowego odcinka. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła ogłoszenie produkcji i dodała sugestywny opis. Zdjęcie mamy Antka Królikowskiego w sesji zdjęciowej do programu znajdziecie na dole strony.

Niech żyje bal! - napisała aktorka.

"Taniec z Gwiazdami". Małgorzata Ostrowska-Królikowska może liczyć na wsparcie. "To będzie edycja z prawdziwymi gwiazdami"

Wygląda na to, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska będzie miała w programie ogromne wsparcie, a jak wiadomo, głosy widzów są bardzo ważne. Pod oficjalną informacją o udziale aktorki w show posypały się gratulacje. Także od znajomych z branży. "O jak super. Małgosia to kobieta z sercem na dłoni i będę za nią mocno trzymać kciuki" - napisała Olga Frycz. Widzowie "Tańca z Gwiazdami" także nie kryli podekscytowania. "To będzie edycja z prawdziwymi gwiazdami". "Piękna i serdeczna kobieta. Trzymam kciuki", "Pani Małgosiu, życzę pani jak najwyższych not od jurorów w nadchodzącej edycji" - czytamy w komentarzach. Będziecie kibicować?