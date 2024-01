Serial "Rodzinka.pl" przez lata cieszył się ogromną popularnością wśród widzów. To dzięki tej produkcji rozpoznawalność zyskali Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska, Olga Kalicka, Adam Zdrójkowski i Maciej Musiał. Pamiętacie najmłodszego członka rodziny Boskich, uroczego i rezolutnego Kacperka? Po zakończeniu serialu Mateusz Pawłowski odsunął się z show-biznesu. Co u niego słychać? 19-latek szaleje na TikToku.

"Rodzinka.pl". Co słychać u serialowego Kacperka? Mateusz Pawłowski niedługo skończy 20 lat

W 2020 roku Telewizja Polska ogłosiła, że kończy produkcję serialu "Rodzinka.pl", który od 2 marca 2011 roku emitowany był na antenie TVP2. Serial o pięcioosobowej rodzinie Boskich z Małgorzatą Kożuchowską i Tomaszem Karolakiem w roli rodziców był jedną z ulubionych produkcji widzów. Mateusz Pawłowski wcielał się w rolę najmłodszego spośród trzech braci - Kacpra. Przygodę z serialem zaczął w wieku zaledwie sześciu lat. Czas upływa jednak nieubłaganie. W czerwcu 2024 roku Pawłowski skończy już 20 lat. Jak dziś wygląda? Serialowy "Kacperek" jest młodym mężczyzną i właśnie pojawił się na nagraniu, które opublikowała jedna z tiktokerek. Na ujęciu widać ich pocałunek. W komentarzach od razu pojawiły się pytania, czy są parą, ale ta zagadka nie została wyjaśniona, bo Pawłowski niechętnie mówi o swojej prywatności. Filmik znajdziecie na dole strony .

Mateusz Pawłowski fot. kapif.pl

Mateusz Pawłowski utrzymuje przyjaźnie po zakończeniu serialu. Urodziny świętował z Zosią z "Rodzinki.pl"

W czerwcu 2023 roku Mateusz Pawłowski świętował 19. urodziny w towarzystwie serialowej Zosi z "Rodzinki.pl". Emilia Dankwa grała jego przyjaciółkę. Mimo że od 2020 roku serial nie jest kontynuowany, to nadal utrzymują ze sobą kontakt. "Zosia i Kacper znowu razem. Nagrywamy dla was! Zajrzyjcie na TikToka" - czytamy w opisie zdjęcia. W komentarzach widzowie serii od razu podkreślił, jak bardzo przez ostatnie lata zmienił się aktor. "Ale dorośliście, Kacpra nie poznałam", "A niedawno tacy mali", "Nie poznałam Kacpra, jak on się zmienił" - czytamy w komentarzach.

Gotuj z Rodzinka.pl fot. kapif.pl