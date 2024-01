Agnieszka była jedną z uczestniczek dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". W programie nie znalazła miłości. Uczestniczka hitu TVP od początku nie ukrywała, że przy żadnym z kandydatów jej serce nie zabiło mocniej. Właścicielka stadniny koni zapewniła jednak, że jest otwarta na nowe relacje i nie przestanie szukać drugiej połówki. Ostatnio Agnieszka zapozowała do zdjęcia z innym uczestnikiem show. Jej towarzysz wzbudzał w programie wiele kontrowersji.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna znała Kubę przed programem? Wszystko jasne

"Rolnik szuka żony". Agnieszka pozuje z innym uczestnikiem show. To kontrowersyjna postać

Agnieszka z dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" cieszy się po programie sporą popularnością. Jej instagramowy profil jest obserwowany przez niemal 45 tysięcy internautów. Ostatnio uczestniczka hitu TVP udostępniła relację z poznańskich targów rolniczych. Na jednym ze zdjęć właścicielka stadniny pozuje w towarzystwie Darka, który również pojawił się w dziesiątym sezonie show. Zachowanie rolnika wielokrotnie było krytykowane przez internautów. Na evencie pojawili się także inni uczestnicy programu. Na relacji opublikowanej przez Agnieszkę możemy też dostrzec Tomasza oraz Adę i Michała z dziewiątej odsłony, a także Kamila i Asię z ósmej.

'Rolnik szuka żony'. Agnieszka na zdjęciu z innym uczestnikiem show. To kontrowersyjna postać Instagram/agakwiat83

"Rolnik szuka żony". Agnieszka jest zakochana. Była bardzo tajemnicza. "Nie chciałabym więcej mówić"

Życie uczuciowe uczestników show "Rolnik szuka żony" niezmiennie wzbudza zainteresowanie fanów formatu. Jakiś czas temu Agnieszka udzieliła wywiadu dziennikarce serwisu Party.pl. Właścicielka stadniny koni zdradziła, że po programie w jej życiu pojawił się mężczyzna. - No poznałam kogoś, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Nie chciałabym więcej mówić, zapeszyć, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie - wyznała. Rolniczka niechętnie wypowiadała się na temat nowej relacji. Przyznała jednak, że już randkuje z tajemniczym wielbicielem. - Powiedzmy, że tak, ale już naprawdę wolałabym nie mówić na ten temat. Przyjdzie czas, to może powiem - podsumowała. Myślicie, że Agnieszka wkrótce pochwali się ukochanym?

Agnieszka 'Rolnik szuka żony' vod.tvp.pl