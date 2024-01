Niedawno zakończyła się 14. odsłona programu "The Voice of Poland". Już wkrótce fani doczekają się nowego sezonu muzycznego show. Tym czasem rozpoczęła się piąta edycja podobnego formatu, "The Voice Senior". Za nami kilka odcinków. W rolę jurorów wcielają się Alicja Węgorzewska, Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak i Tomasz Szczepanik. Na pozycji prowadzących oglądamy Rafała Brzozowskiego i Martę Manowską. W ostatniej odsłonie pojawiło się mnóstwo utalentowanych uczestników. Według widzów jeden z występów został zniszczony przez... komentarze prowadzącego.

"The Voice Senior". Rafał Brzozowski podpadł fanom. Co się stało?

Wśród uczestników ostatniego odcinka "The Voice Senior" pojawił się Wojciech Kwiatkowski. Uczestnik oczarował widzów piosenką "Far Far Away" autorstwa zespołu Slade. Widzowie byli zachwyceni głosem seniora. To samo można powiedzieć o jurorach. Zbyt dużym entuzjazmem wykazał się jednak Rafał Brzozowski. Jak się okazało, jego komentarze w trakcie występu kompletnie zagłuszyły wokal Kwiatkowskiego. Widzowie nie mogli w spokoju przysłuchiwać się uczestnikowi. Tuż po zakończeniu odcinka w sieci zawrzało. "Brzozowski za dużo gada. Niestety przemawia zazdrość, że ktoś lepiej śpiewa", "Jak w końcu trafił się i hicior i fajny głos, to nie dali posłuchać. Może tak mniej gadania w trakcie śpiewania, szczególnie zza kulis" - czytamy w mediach społecznościowych. Ostatecznie, Wojciech Kwiatkowski będzie kontynuował przygodę z programem w drużynie Tomasza Szczepanika. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

"The Voice Senior". Widzowie nie byli zachwyceni Tomaszem Szczepanikiem. Wylała się fala krytyki

Fani od samego początku nie byli zachwyceni z Tomasza Szczepanika. Widzowie "The Voice Senior" uznali, że muzyk z zespołu Pectus jest zbyt młody, aby docenić talenty starszych uczestników. Stwierdzili w sieci, że powinien zostać zastąpiony. "Pani Maryla klasa, pani Halina klasa, ale Tomasz Szczepanik jest dla mnie nie do przejścia. On nie ma podejścia do tych seniorów, on się nie nadaje na trenera. Jestem na nie. Brakuje mi Marka Piekarczyka" - czytamy pod jednym z postów. Po ostatnim odcinku niewiele się zmieniło. Fani nie byli zachwyceni, że Wojciech Kwiatkowski trafił właśnie do Szczepanika. "Jeszcze tu siedzi? Szkoda, bo przez tego pana program dużo traci" - czytamy w mediach społecznościowych. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "The Voice Senior". Widzowie wściekli na jurorów. "Jakby im słoń na ucho nadepnął"