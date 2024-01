"Familiada" to jeden z najstarszych teleturniejów w Telewizji Polskiej. Wzorowana jest na amerykańskim formacie "Family Feud". Na antenie zadebiutowała niemal trzy dekady temu, w 1994 roku. Gospodarzem programu od początku jest Karol Strasburger. Ostatnio jednak nad "Familiadą" zawisły czarne chmury. Czy kultowy teleturniej zniknie niebawem z anteny? Prezenter zdradził, jak wygląda przyszłość teleturnieju.

Zobacz wideo Rekordy polskiej telewizji. "Wielka gra" była nadawana 44 lata

Problemy spółki produkującej "Familiadę". "Obojętność, brak szacunku i krzywdzenie"

Ostatnio wokół "Familiady" narosło sporo kontrowersji. Okazało się, że firma zajmująca się produkcją ma poważne problemy finansowe. Jak podaje portal shownews.pl, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej. Zbadany zostanie również wątek niewypłacania wynagrodzeń pracownikom. Zawiadomienie do prokuratury złożył Kamil Bielecki, mniejszościowy udziałowiec spółki Astro. Jego list otwarty do szefa rady nadzorczej, Ryszarda Krajewskiego, został opublikowany w mediach.

Brak reakcji na liczne wezwania i zapytania, obojętność, brak szacunku i krzywdzenie z premedytacją pracowników i partnerów biznesowych oznacza, że należy sprawę nagłośnić, kończąc tym samym "panowanie" czteroosobowej familiady oszustów. (...) Wysłałeś mi wiadomość: "Chcesz wojny konwencjonalnej? Będziesz mieć atomową - czytamy.

Krajewski zaprzecza, jakoby spółka miała poważne kłopoty. Oskarża też Bieleckiego o działanie na jej szkodę. - W spółce nie dzieje się nic złego. Ja też złożyłem w prokuraturze doniesienie na pana Bileckiego, bo jeśli ktoś działa na szkodę spółki, to właśnie on - powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

To już koniec "Familiady"? Karol Strasburger wyznał całą prawdę. "Niedopuszczalne"

Portal shownews.pl zapytał o zdanie także Karola Strasburgera, wieloletniego gospodarza "Familiady". Prezenter uspokoił fanów, zapewniając, że teleturniej nadal będzie pojawiał się na antenie. - Są jakieś problemy, ale nie znam szczegółów. Jeśli chodzi o rozliczenia inwestora, to on zainwestował w telewizję News24, a to nie ma nic wspólnego z "Familiadą". My zaczynamy w lutym nagrania kolejnych odcinków i to jest najważniejsze. A używanie hasła "familiada oszustów" do własnych rozliczeń finansowych jest niedopuszczalne - skomentował prowadzący.

