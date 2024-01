Adrianna Eisenbach dała się poznać w programie "Królowe życia". Fani mogli oglądać celebrytkę jedynie przez jeden sezon. Kobieta niezaprzeczalnie zapadła w pamięć widzom. Wyróżniła się pewnością siebie i nietypowym wyglądem. Ponad 96 proc. ciała Adrianny jest pokryte tatuażami. Celebrytka nie stroni również od innych modyfikacji ciała, a także zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Swoją codzienność pokazuje w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad 180 tysięcy użytkowników. Ostatnio przekazała smutną wiadomość. Gdy była na wakacjach, doszło do nieprzyjemnej sytuacji.

"Królowe życia". Adrianna Eisenbach jest musiała usunąć jedną z modyfikacji ciała

Adrianna Eisenbach zafundowała sobie wiele modyfikacji ciała. Jakiś czas temu zdecydowała się na microdermal piercing. Jest to swego rodzaju implant. Pod skórę wszczepia się podstawkę, do której mocowana jest górna część kolczyka. Niestety, Adrianna po raz kolejny musiała pożegnać się z ozdobą ciała. Piercing wypadł jej z czoła. Opowiedziała swoją historię w sieci. - Wypadł mi już piąty raz dermal. To tak wygląda, jakby mój organizm w ogóle mi tego nie akceptował. Wyrzuca go tak najpierw od góry, a później tak, jakby zwisał. Wyglądało to strasznie, ten metal przebił się przez skórę i widać go było cały czas. (...) Bałam się, że odpadnie mi zupełnie w Tajlandii i co bym wtedy zrobiła? (...) Sama go wyciągnąć nie mogłam, nie miałam narzędzi i bałam się, że zacznie to krwawić (...) - wyznała na profilu na Instagramie. Dodała, że nie wie, czy kolejny raz decydować się na tego typu przekłucie. Podkreśliła, że pojawiła się nowa metoda wszczepiania implantu i chciałaby jej spróbować. Po więcej zdjęć Eisenbach zapraszamy do naszej galerii.

"Królowe życia". Adrianna Eisenbach nie stroni od zabiegów. Ostatnio zafundowała sobie całkowicie nowe zęby

Jakiś czas temu Adrianna Eisenbach pokazała się w nietypowej odsłonie. Wyznała obserwatorom, że jest w drodze po prosty i biały uśmiech. Zaprezentowała nagranie z mocno spiłowanymi zębami. Zdecydowała się na pewien zabieg, który wyleczył jej kompleks. - Miałam krzywe zęby i nieładne na dole. Nauczyłam się mówić tak, żeby nie było ich widać, bo się wstydziłam. Teraz będą proste i wystarczą korony bez usuwania ich i wstawiania implantów - wytłumaczyła w sieci.