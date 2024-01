Justyna i Tomasz wystąpili w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy hitu TVP od razu przypadli sobie do gustu. W odcinku świątecznym Tomek oświadczył się ukochanej, która bez wahania zgodziła się zostać jego żoną. Później zakochani znacznie ograniczyli aktywność w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu Justyna usunęła z profilu wszystkie wspólne zdjęcia. Fani zaczęli więc spekulować, że związek uczestników miłosnego show należy już do przeszłości. Ostatnio wybranka Tomasza zareagowała na komentarze internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Bardowscy na rajskich wakacjach, a dla Grzegorza to męka. Co się stało?

"Rolnik szuka żony". Justyna reaguje na doniesienia o rozstaniu. W ten sposób nie uciszy plotek

Fani od dłuższego czasu niepokoją się o związek Tomka i Justyny z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Do tej pory żadne z zainteresowanych nie odniosło się do plotek na temat rozstania. Ostatnia reakcja uczestniczki hitu TVP również wiele nie wyjaśniła. Justyna polubiła bowiem komentarze fanów, w których pojawiały się pytania o związek z Tomaszem. "Jesteście dalej razem z panem z rolnika?", "Też chętnie się dowiem" - chcieli wiedzieć obserwatorzy. Nie wiadomo jednak, czy zostawiając lajka, Justyna chciała zasugerować, że między nią a narzeczonym wszystko w najlepszym porządku, czy po prostu dała znać, że wkrótce odpowie na nurtujące fanów pytania.

Justyna i Tomasz 'Rolnik szuka żony' vod.tvp.pl

"Rolnik szuka żony". Justyna przeszła metamorfozę. Zaprezentowała się w nowym wydaniu

Jakiś czas temu Justyna pochwaliła się w mediach społecznościowych odmienioną fryzurą. Do tej pory uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" była brunetką. Ostatnio zdecydowała się jednak na odważną zmianę i na jej głowie zagościł blond. "I małymi kroczkami sięgam do jasnego koloru, to tylko parę miesięcy. Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu" - napisała na Instagramie. Czy metamorfoza Justyny to kolejny dowód rozstania z Tomaszem? Wszak niezwykle często zdarza się, że kobiety po zakończeniu związku chcą rozpocząć nowy etap i zaczynają właśnie od symbolicznej zmiany fryzury.

Tomasz i Justyna 'Rolnik szuka żony' vod.tvp.pl